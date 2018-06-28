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00:02, 28 июня 2018

Кремль сегодня должен назвать дату и место проведения встречи президентов России и США

Эту тему накануне обсуждали Владимир Путин и советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. После этого посленник Вашингтона пояснил, что Путин и Дональд Трамп проведут личную встречу. Темы переговоров были одной из тем встречи, добавил Болтон.
Дональд Трамп тем временем ожидает, что встреча пройдет в Хельсинки.

Комментарии

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danko_vobla 28 июня 2018 | 00:05

вот это правильно!!!

danko_vobla 28 июня 2018 | 00:07

danko_vobla: где неодекватная бабка данко1 спец в датах проведения встреч? И сказать что Путин виноват?

malanoff 28 июня 2018 | 00:16

danko_vobla: Прекрати уже сам с собой разговаривать. Неужели у ппригожина с путиным еще есть деньги тебе и за это еще платить ?

danko_vobla 28 июня 2018 | 00:18

malanoff: за что плотить, тролль опущенный? За бабку данко1? Ну ты уж слишком! Дыбил. Пойди погуляй. Малохов.

danko_vobla 28 июня 2018 | 00:21

malanoff: что за маразматичную бабкуданко1? Волосатую грудь подставишь? Не как же это ваша бабка. Заведующая психушкой.

fresh_breeze 28 июня 2018 | 00:09

Это хорошо, что в Хельсинки, где без малого полвека назад проходило Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договорённости этого совещания впоследствии были нарушены предшественниками Трампа вместе с их союзниками.
Может, если встреча Путина с Трампом будет проходить в этом городе, Дональд поймёт, что мир между 1975 и, скажем, 1990 годом был не так уж и плох?

mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 00:14


Чувствуется, что нацдилер - самый мощный и влиятельный политик.
Трамп готов примчаться на полусогнутых туда, куда он укажет.
Лишь бы хоть на мгновение увидеть его вживую.

danko_vobla 28 июня 2018 | 00:16

mikhail_spb_: чувствуется. Вероятно, возможно, вроде. Что. А тебя в мёртвую. Юморной кокол кокол тролль. Мильтоны, кадырка, пропиндосить. Пролонгация.

viktorova 28 июня 2018 | 00:17

//Кремль сегодня должен назвать дату и место проведения встречи президентов России и США//

Я думаю, что кремль, всего лишь, выскажет своё пожелание о дате и месте встречи.
Если хотелки кремля не устроят Трампа, буде другое место и время встречи.

malanoff 28 июня 2018 | 00:23

viktorova: Возможно Гаага ?

danko_vobla 28 июня 2018 | 00:25

malanoff: возможно майдан. Правый угол. Левая палатка.

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