Кремль сегодня должен назвать дату и место проведения встречи президентов России и США
Эту тему накануне обсуждали Владимир Путин и советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. После этого посленник Вашингтона пояснил, что Путин и Дональд Трамп проведут личную встречу. Темы переговоров были одной из тем встречи, добавил Болтон.
Дональд Трамп тем временем ожидает, что встреча пройдет в Хельсинки.
Комментарии11
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danko_vobla 28 июня 2018 | 00:05
вот это правильно!!!
danko_vobla 28 июня 2018 | 00:07
danko_vobla: где неодекватная бабка данко1 спец в датах проведения встреч? И сказать что Путин виноват?
malanoff 28 июня 2018 | 00:16
danko_vobla: Прекрати уже сам с собой разговаривать. Неужели у ппригожина с путиным еще есть деньги тебе и за это еще платить ?
danko_vobla 28 июня 2018 | 00:18
malanoff: за что плотить, тролль опущенный? За бабку данко1? Ну ты уж слишком! Дыбил. Пойди погуляй. Малохов.
danko_vobla 28 июня 2018 | 00:21
malanoff: что за маразматичную бабкуданко1? Волосатую грудь подставишь? Не как же это ваша бабка. Заведующая психушкой.
fresh_breeze 28 июня 2018 | 00:09
Это хорошо, что в Хельсинки, где без малого полвека назад проходило Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договорённости этого совещания впоследствии были нарушены предшественниками Трампа вместе с их союзниками.
Может, если встреча Путина с Трампом будет проходить в этом городе, Дональд поймёт, что мир между 1975 и, скажем, 1990 годом был не так уж и плох?
mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 00:14
Чувствуется, что нацдилер - самый мощный и влиятельный политик.
Трамп готов примчаться на полусогнутых туда, куда он укажет.
Лишь бы хоть на мгновение увидеть его вживую.
danko_vobla 28 июня 2018 | 00:16
mikhail_spb_: чувствуется. Вероятно, возможно, вроде. Что. А тебя в мёртвую. Юморной кокол кокол тролль. Мильтоны, кадырка, пропиндосить. Пролонгация.
viktorova 28 июня 2018 | 00:17
//Кремль сегодня должен назвать дату и место проведения встречи президентов России и США//
Я думаю, что кремль, всего лишь, выскажет своё пожелание о дате и месте встречи.
Если хотелки кремля не устроят Трампа, буде другое место и время встречи.
malanoff 28 июня 2018 | 00:23
viktorova: Возможно Гаага ?
danko_vobla 28 июня 2018 | 00:25
malanoff: возможно майдан. Правый угол. Левая палатка.