Полицейские задержали главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Это произошло в тот момент, когда он с родственницей ехал на кладбище, рассказал «Эху» его адвокат Виктор Ануфриев. Защитник предположил, что задержание может быть связано с новым уголовным делом против правозащитника и историка. В апреле суд оправдал его по обвинениям в изготовлении детской порнографии, но признал виновным по обвинению в хранении оружия. В этом месяце апелляционная инстанция направила дело на новое рассмотрение. Тогда, весной, Дмитриев говорил, что после резонанса, который получило его дело, суд просто не мог оставить его без наказания.

По обвинению в хранении оружия суд назначил Дмитриеву 2,5 года ограничения свободы, но с учетом времени, отбытого под арестом, ему остается 3 месяца ограничения свободы. Адвокат Дмитриева рассчитывает сегодня узнать точную причину задержания его подзащитного.