Туристке из России запретили в Турции выкладывать фото в бикини с упоминанием одного из отелей
Заведение соблюдает мусульманские традиции. Россиянку на фото посчитали чрезмерно обнаженной, — передает Интерфакс. Однако девушка утверждает, что при заселении в отель ее о таких условиях не предупреждали. Более того, при выборе гостиницы ее не смутило указание, что она мусульманская. А в администрации заведения добавили, что каких-либо серьезных ограничений у них нет, кроме запрета на алкоголь.
Комментарии10
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sskull 27 июня 2018 | 23:09
Отель, что в соцсетях сразу подписывается на постояльцев? Или она всем ходила своим инстаграммом в морду тыкала? Хрень какая-то, а не новость.
chernyij 27 июня 2018 | 23:26
sskull: Новость о том, что лучше отдыхать в трёхзвёздочном вагончике в Крыму.
chernyij 27 июня 2018 | 23:11
Внутри мартини, а в руках бикини
putn_pnh 27 июня 2018 | 23:18
Нормальный пиар для "мусульманского" отеля ))
fresh_breeze 27 июня 2018 | 23:32
Ну, делаааа... туркам уже русская "Наташа" перестала нравиться. Запретили бы ей выкладывать фото в бикини, потребовав, чтобы и его не было, — это ещё можно было понять.
Но понять, чем горячим турецким мужчинам не понравились женские ноги, мой разум отказывается.
blahovdav 27 июня 2018 | 23:43
fresh_breeze: Вы видели ЭТИ ноги?? Может там ТАКИЕ , что даже горячие турецкие мужчины запретили такую антирекламу отелю....
fresh_breeze 27 июня 2018 | 23:52
blahovdav:
Женщины обычно знают свои изъяны, если они у них есть, и знают свои козыри. Поэтому, если женщина сфоткалась в бикини, да ещё выложила эти снимки в сеть, можете не сомневаться, у любого турка крышу снесёт. Я просто удивился, почему её снесло вместе с чердаком; видимо ноги у "Наташи" атасные. )))
n_i_g_e_r 27 июня 2018 | 23:45
Хозяин гостиница любит ишак а ни женщина
chernyij 28 июня 2018 | 00:16
n_i_g_e_r: вы перепутали Турцию с курортами ваших южных и захваченных у Грузии рубежей.
farang 28 июня 2018 | 00:15
Запретили выкладывать куда? На сайт отеля? Запретить выкладывать куда-либо еще- как это практически осуществить?