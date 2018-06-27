Туристке из России запретили в Турции выкладывать фото в бикини с упоминанием одного из отелей

Заведение соблюдает мусульманские традиции. Россиянку на фото посчитали чрезмерно обнаженной, — передает Интерфакс. Однако девушка утверждает, что при заселении в отель ее о таких условиях не предупреждали. Более того, при выборе гостиницы ее не смутило указание, что она мусульманская. А в администрации заведения добавили, что каких-либо серьезных ограничений у них нет, кроме запрета на алкоголь.