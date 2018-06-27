25 самых богатых семейных кланов мира имеют в своем распоряжении в общей сложности более триллиона долларов
На первом месте рейтинга, который составило агентство Блумберг, оказалось семейство Уолтон. Оно владеет сетью магазинов «Уолмарт». По оценке Блумберг, в распоряжении членов этой семьи находится более 150-ти миллиардов долларов.
В этот список не попали те фамилии, состояние которых сосредоточено в руках одного наследника.
Комментарии7
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pulalala 27 июня 2018 | 23:21
Весь мир усохнет, когда узнает сколько ярдов пухнет в виолончелях Ролдугина.
balamuto 27 июня 2018 | 23:23
Клан "Озеро " первое место, несомненно.
sborisych 27 июня 2018 | 23:34
balamuto:
Полагаю оне выступают- за явным преимуществом- вне зачёта..
n_i_g_e_r 27 июня 2018 | 23:28
Для них денга что навоз на мой ферма
толко не пахнут
recobra 27 июня 2018 | 23:30
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
fresh_breeze 27 июня 2018 | 23:35
"25 самых богатых семейных кланов мира имеют в своем распоряжении в общей сложности более триллиона долларов"
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Ёханый бабай... это ж сколько бутылок надо было собрать.
put__out 27 июня 2018 | 23:45
Лошары, они даже представить себе не могут сколько воблоглазый тактик навиолончелил!...