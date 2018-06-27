"25 самых богатых семейных кланов мира имеют в своем распоряжении в общей сложности более триллиона долларов"

На первом месте рейтинга, который составило агентство Блумберг, оказалось семейство Уолтон. Оно владеет сетью магазинов «Уолмарт». По оценке Блумберг, в распоряжении членов этой семьи находится более 150-ти миллиардов долларов.

В этот список не попали те фамилии, состояние которых сосредоточено в руках одного наследника.