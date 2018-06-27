Франция объявила в розыск гражданина России Александра Винника

Ранее он был задержан в Греции по запросу США. Его выдачи добивается и Россия. Вашингтон обвиняет Винника в отмывании нескольких миллиардов долларов. Во Франции, по словам адвоката россиянина, его обвиняют не только в отмывании денежных средств, но и в киберпреступлениях.