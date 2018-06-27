Франция объявила в розыск гражданина России Александра Винника
Ранее он был задержан в Греции по запросу США. Его выдачи добивается и Россия. Вашингтон обвиняет Винника в отмывании нескольких миллиардов долларов. Во Франции, по словам адвоката россиянина, его обвиняют не только в отмывании денежных средств, но и в киберпреступлениях.
Комментарии5
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oneoretwo 27 июня 2018 | 23:16
...если применить к нему методы его родного гестапо - можно узнать много интересного...
danko_vobla 27 июня 2018 | 23:35
oneoretwo: я бы объявил старуху данко1 неодекватную.
fig_vvam 27 июня 2018 | 23:17
В России он тоже украл 100 рублей и написал явку с повинной.. Поэтому Россия требует его немедленной выдачи.
hz6691 27 июня 2018 | 23:30
Без американцев и французов в России не узнали бы сколько этот ... нехороший человек прикарманил.
kama 27 июня 2018 | 23:46
Спрячу Винника за вознаграждение.