Компания «Русал» выиграла суд против акционеров «Норникеля» Владимира Потанина и Романа Абрамовича

Сделка по покупке Потаниным 2% горно-металлургического комбината аннулируется. Высокий суд Лондона постановил, что Роман Абрамович не может продать акции «Норникеля».

Акционерный конфликт длится в «Норникеле» уже 10 лет, — отмечает РБК. Он разгорелся после того, как долю в компании купил «Русал» Олега Дерипаски.