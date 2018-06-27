Компания «Русал» выиграла суд против акционеров «Норникеля» Владимира Потанина и Романа Абрамовича
Сделка по покупке Потаниным 2% горно-металлургического комбината аннулируется. Высокий суд Лондона постановил, что Роман Абрамович не может продать акции «Норникеля».
Акционерный конфликт длится в «Норникеле» уже 10 лет, — отмечает РБК. Он разгорелся после того, как долю в компании купил «Русал» Олега Дерипаски.
Комментарии5
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oneoretwo 27 июня 2018 | 23:12
...кошельки срутся за право таскать хозяйское бабло...уморили...
nehoroshiy 27 июня 2018 | 23:19
oneoretwo: Шикарно.
sborisych 27 июня 2018 | 23:32
oneoretwo:
Лучше бы оне на арене друг другу глотки перегрызли- тогда был бы толк.
chernyij 27 июня 2018 | 23:16
Несмторя на все виляния хвостом политических золотых рыбок, выигрывает Дерипаска. Какая большая пропасть между понятиями суд в Англии и суд в самой духовной и великой стране мира!
zemljanka 27 июня 2018 | 23:26
"Березовский шлет приветы с того света..."