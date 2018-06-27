Суд арестовал бывшего преподавателя института «Синергия», который сбил насмерть беременную женщину...

Головинский районный суд Москвы арестовал бывшего преподавателя института «Синергия», который сбил насмерть беременную женщину. О задержании Михаила Исаханова стало известно накануне. Он просил отпустить его под залог в миллион рублей.

Трагедия произошла больше недели назад на Верхней Масловке. Как говорят в правоохранительных органах, Исаханов, управляя машиной, выехал на тротуар и сбил двух женщин. В результате одна из потерпевших, 28-летняя Наталья Львова, которая находилась на 9-м месяце беременности, потеряла ребенка, а позже скончалась в больнице. В вузе на днях утверждали, что Исаханов уже уволен из учреждения. Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.