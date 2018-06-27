Суд арестовал бывшего преподавателя института «Синергия», который сбил насмерть беременную женщину
Головинский районный суд Москвы арестовал бывшего преподавателя института «Синергия», который сбил насмерть беременную женщину. О задержании Михаила Исаханова стало известно накануне. Он просил отпустить его под залог в миллион рублей.
Трагедия произошла больше недели назад на Верхней Масловке. Как говорят в правоохранительных органах, Исаханов, управляя машиной, выехал на тротуар и сбил двух женщин. В результате одна из потерпевших, 28-летняя Наталья Львова, которая находилась на 9-м месяце беременности, потеряла ребенка, а позже скончалась в больнице. В вузе на днях утверждали, что Исаханов уже уволен из учреждения. Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.
Комментарии4
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patrikk_1 27 июня 2018 | 23:15
Суд арестовал бывшего преподавателя института «Синергия», который сбил насмерть беременную женщину...
Посадите этого убийцу беременных женщин, в одну камеру с Юрием Дмитриевым.
zloy_sok 27 июня 2018 | 23:27
А зачем арест,? камеры и так переполнены. Залог или вообще пусть так до суда ходит как на западе.Не террорист и не педофил-убийца.
parasuk_ 27 июня 2018 | 23:34
А вот при коммунистах, которых не перестает проклинать абажур гозман, этого горе-водителя расстреляли бы
j_partizan 28 июня 2018 | 00:01
Виновных в ДТП со смертельным исходом лишать свободы необходимо всегда.