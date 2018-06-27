Карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев задержан в Петрозаводске

Это «Эху Москвы» подтвердил его адвокат Виктор Ануфриев. Ануфриев добавил, что не согласен в предположениями, что Дмитриева задержали якобы за нарушение правил подписки о невыезде.

Правозащитника обвиняли в изготовлении детской порнографии, однако в апреле суд его оправдал. В этом месяце Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело на пересмотр в новом составе. Тогда же он назначил историку меру пресечения в виде подписки о невыезде.