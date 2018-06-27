Карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев задержан в Петрозаводске
Это «Эху Москвы» подтвердил его адвокат Виктор Ануфриев. Ануфриев добавил, что не согласен в предположениями, что Дмитриева задержали якобы за нарушение правил подписки о невыезде.
Правозащитника обвиняли в изготовлении детской порнографии, однако в апреле суд его оправдал. В этом месяце Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело на пересмотр в новом составе. Тогда же он назначил историку меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии9
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danko1 27 июня 2018 | 23:05
Власть преступная с тормозов слетела, клепая незаконные обвинения и задерживая лидеров оппозиции.
Совсем заврались и обнаглели в беспредельном ограблении населения.
Что этот гопник и бандит питерский после окончания ЧМ предпримет страшно представить.
patrikk_1 27 июня 2018 | 23:12
Правозащитника обвиняли в изготовлении детской порнографии, однако в апреле суд его оправдал...
Если Юрия Дмитриева осудят, то в лагере ему придётся на своей шкуре испытать все те издевательства, котором он подвергал свою приёмную дочь.
navsegda 27 июня 2018 | 23:25
patrikk_1 : тогда почему оправдали ? ты ведь не знаешь материалов дела , лишь бы громко пукнуть
danko_vobla 27 июня 2018 | 23:32
danko1: стараямаразматичка1. Слетела с тормозов. Не превращай сайт в помойку.
elenaj1959 27 июня 2018 | 23:49
patrikk_1: Что-то вы, батенька, совсем ахинею несете.
vis_a_vis 27 июня 2018 | 23:54
\\ patrikk_1: Если Юрия Дмитриева осудят, то в лагере ему придётся на своей шкуре испытать все те издевательства, котором он подвергал свою приёмную дочь. //
Не думаю. Уголовники более здравомыслящие и гуманные люди, чем путинские правохоронители. Там смотрят на человека, а не на статью.
vincenttt 27 июня 2018 | 23:17
Вот обеспечить гражданам РФ достойную человеческую жизнь гэбистская шваль из питерской подворотни не считает нужным и не в состоянии, а вот преследовать и "мочить в сортире" инакомыслящих людей это она всегда готова изобразить!
archibald_dandy_esquire 28 июня 2018 | 00:07
vincenttt:
в кгб, мвд, уфсин и прочее такое берут такую шваль, которая не хочет ни учиться, ни работать - практически дегенеративный материал, который, подсознательно чувствуя свою ущербность, получает удовольствие издеваясь морально и физически над людьми - самый яркий пример - плешивый, примеряющий корону
zja 28 июня 2018 | 00:05
Садисты полностью слетели с катушек. Не могут между собой разобраться, кто хозяин горы, и кидаются человеком, как мячиком.
И ведь когда у них в семьях произойдут несчастья, никто не свяжет это со своими преступлениями, а будут взывать: за что?