Бразилия вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу...

В матче завершающего тура группового этапа первенства ее сборная обыграла сербов со счетом 2:0. Также в плей-офф выходит сборная Швейцарии, которая сыграла вничью с командой Коста-Рики – 2:2. В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдет 2 июля в Самаре. Команда Швейцарии в первом раунде плей-офф сыграет со шведами 3 июля в Санкт-Петербурге.