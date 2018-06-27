Бразилия вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
В матче завершающего тура группового этапа первенства ее сборная обыграла сербов со счетом 2:0. Также в плей-офф выходит сборная Швейцарии, которая сыграла вничью с командой Коста-Рики – 2:2. В 1/8 финала бразильцы сыграют с командой Мексики, матч пройдет 2 июля в Самаре. Команда Швейцарии в первом раунде плей-офф сыграет со шведами 3 июля в Санкт-Петербурге.
Комментарии5
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patrikk_1 27 июня 2018 | 23:08
Бразилия вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу...
Бразилия должна ехать домой, на российском чемпионате не нужны футболисты с женскими причёсками, как у Неймара.
forfor 27 июня 2018 | 23:54
patrikk_1: Это не российский чемпионат. Российский чемпионат — это когда воронежский "Факел" играет с ярославским "Шинником" по колено в грязи.
amebix 27 июня 2018 | 23:24
тут сюрпризов ждать было наивно.
в целом сербы навязывали борьбу, НЕ ставили автобус, это хорошо, но класс бразильцев выше, ничего не поделаешь.
pit_heap 27 июня 2018 | 23:41
amebix: поддерживаю.Сербы на Чм выиграли полтора матча. Оставшиеся полтора матча проиграли.Обычная манера сербов.
recobra 27 июня 2018 | 23:28
Идет сбор подписей под петицией "Требуем обмена российских и украинских заключенных". Петиция направлена на освобождение российских граждан, оказавшихся в неволе в Украине
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition