Бразилия пока ведет в счете в матче с Сербией 2:0
Игра заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу проходит в Москве. В то же время в другой встрече, со Швейцарией, Коста-Рика сравняла счет 2:2. Сейчас идет второй тайм.
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Игра заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу проходит в Москве. В то же время в другой встрече, со Швейцарией, Коста-Рика сравняла счет 2:2. Сейчас идет второй тайм.
Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера. Республиканская партия — это теперь партия Трампа…
Комментарии2
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rodiv 27 июня 2018 | 22:40
Бразилия!
https://youtube.com/watch?v=nrr_amV6Qpc
mordvinyka_zabiyka 27 июня 2018 | 23:02
братушки пердушки))