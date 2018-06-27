Полиция в Удмуртии задержала активистку из-за листовок с призывом к митингу против повышения пенсионного возраста
Полиция в Удмуртии задержала местную активистку из-за листовок с призывом к митингу против повышения пенсионного возраста. Сотрудники правоохранительных органов нашли в ее машине плакаты с прошедших акций и также ими заинтересовались, — передает сайт «ОВД-инфо».
Ранее администрация Ижевска отказала в проведении митинга против повышения пенсионного возраста. В мэрии сослались на то, что центральная площадь в указанный день будет занята другими мероприятиями. Организаторы обращают внимание на то, что взамен чиновники не предложили никаких альтернатив.
Комментарии9
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oneoretwo 27 июня 2018 | 22:39
...верховный ссут плешивого одно толкует, озерное гестапо - свое как тулило, так и тулит...
...и плешивый гарант - как обычно, гарантирует....
danko1 27 июня 2018 | 22:42
oneoretwo: Полицаи против народа, на защите преступной власти.
Этим садистам пенсионный возраст не повышают, они по-прежнему досрочно на пенсию выходить будут.
oneoretwo 27 июня 2018 | 22:52
danko1: Этим садистам пенсионный возраст не повышают...
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вас это до сих пор удивляет ?
danko1 27 июня 2018 | 23:01
oneoretwo: Нет, конечно.
Только за большие деньги и льготы власть обеспечивает охрану своего преступного режима.
Если полицаи и прочие силовики будут наравне с прочим населением, то они быстро на сторону народа перейдут.
blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 22:58
Хватит митинговать, тунеядцы!
Работать идите. Благосостояние повысите и дурь из пустых голов повылетает.
Идите работать. Бездельники!
tuman13 27 июня 2018 | 22:51
oneoretwo: Гордые неполживые хомячки, собравшись мелкой кучкой так сильно выступают на своих митингах, что Кремль дрожит от страха. Слава неполживым демократам!!!
polikarpich 27 июня 2018 | 22:57
tuman13: Ну, а сам как? На пенсии уже, поди? Или "дядя из Америки" наследство оставил? Или "бизнисс" имеется, тут дёшево покупаем, там - дорого продаём?
Есть какая-то причина брехливых крыс поддерживать? Или, может, есть какие-то ценные предложения?
kir_pich_101 27 июня 2018 | 22:40
Площадь будет занята благодарными пенсионерами.
А ведь она могла вместо листовки и бомбу наклеить...
sborisych 27 июня 2018 | 22:49
А то- вот коли бы она была с листовками "за повышение пенсионного возраста"- её бы в ПЖиВ без очереди приняли..