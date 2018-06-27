Полиция в Удмуртии задержала активистку из-за листовок с призывом к митингу против повышения пенсионного возраста

Полиция в Удмуртии задержала местную активистку из-за листовок с призывом к митингу против повышения пенсионного возраста. Сотрудники правоохранительных органов нашли в ее машине плакаты с прошедших акций и также ими заинтересовались, — передает сайт «ОВД-инфо».

Ранее администрация Ижевска отказала в проведении митинга против повышения пенсионного возраста. В мэрии сослались на то, что центральная площадь в указанный день будет занята другими мероприятиями. Организаторы обращают внимание на то, что взамен чиновники не предложили никаких альтернатив.