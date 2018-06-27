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22:31, 27 июня 2018

Президент США назвал Хельсинки как город, в котором, вероятнее всего, пройдет его встреча с Владимиром Путиным

Дональд Трамп добавил, что рассчитывает точно узнать, в  каком городе он  в  скором времени встретится с  президентом России Владимиром Путиным, в  течение часа, сообщило агентство Bloomberg в  среду.

По  словам президента США, эта встреча, возможно, состоится в  Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.

Комментарии

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danko1 27 июня 2018 | 22:40

Больше часа на гопника Трамп тратить не будет.
Обсуждать с этим неадекватом нечего, а отругать и часа предостаточно.

ukrodupa404 27 июня 2018 | 22:41

Дональд Трамп добавил, что рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным...


Скажите этому дебилу рыжему ,что город называется : Севастополь ! Хохлов разорвет ваще нахер !))))

kottigr1 27 июня 2018 | 22:43

По словам президента США, эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.
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Непонятно... Путину ждать в коридоре, пока Трамп будет идти после саммита к машине ? Тогда Владимиру Владимировичу нужно будет заранее подготовится к встрече, что бы его старческая одышка не помешала ему обсудить как можно больше вопросов..

danko1 27 июня 2018 | 22:57

kottigr1: Трампу вообще надо опоздать на 50 минут, как это делает обычно Путин, чтобы поставить его на место и научить вежливости и точности.
Хотя вежливости и точности гопника и бандита научить не получится..

agamasat 27 июня 2018 | 23:02

danko1: похоже, что они встретятся в коридоре, оба опаздывая на 50 минут.)

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