Президент США назвал Хельсинки как город, в котором, вероятнее всего, пройдет его встреча с Владимиром Путиным
По словам президента США, эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.
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По словам президента США, эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.
Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера. Республиканская партия — это теперь партия Трампа…
Комментарии5
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danko1 27 июня 2018 | 22:40
Больше часа на гопника Трамп тратить не будет.
Обсуждать с этим неадекватом нечего, а отругать и часа предостаточно.
ukrodupa404 27 июня 2018 | 22:41
Дональд Трамп добавил, что рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным...
Скажите этому дебилу рыжему ,что город называется : Севастополь ! Хохлов разорвет ваще нахер !))))
kottigr1 27 июня 2018 | 22:43
По словам президента США, эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.
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Непонятно... Путину ждать в коридоре, пока Трамп будет идти после саммита к машине ? Тогда Владимиру Владимировичу нужно будет заранее подготовится к встрече, что бы его старческая одышка не помешала ему обсудить как можно больше вопросов..
danko1 27 июня 2018 | 22:57
kottigr1: Трампу вообще надо опоздать на 50 минут, как это делает обычно Путин, чтобы поставить его на место и научить вежливости и точности.
Хотя вежливости и точности гопника и бандита научить не получится..
agamasat 27 июня 2018 | 23:02
danko1: похоже, что они встретятся в коридоре, оба опаздывая на 50 минут.)