Президент США назвал Хельсинки как город, в котором, вероятнее всего, пройдет его встреча с Владимиром Путиным

Дональд Трамп добавил, что рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным, в течение часа, сообщило агентство Bloomberg в среду.

По словам президента США, эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля.