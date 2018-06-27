Путешественник Конюхов на церемонии вручения наград попросил у Путина благословения на спуск в Марианскую впадину
Путешественник Федор Конюхов на церемонии вручения государственных наград попросил у Владимира Путина благословения на спуск в Марианскую впадину. В процессе экспедиции на дне будет установлен российский флаг, — добавил Конюхов.
Путешественник был награжден Орденом почета.
Комментарии37
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zloy_sok 27 июня 2018 | 23:00
Во впадину все население страны давно ухнуло без всякого разрешения...