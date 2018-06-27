Путешественник Конюхов на церемонии вручения наград попросил у Путина благословения на спуск в Марианскую впадину

Путешественник Федор Конюхов на церемонии вручения государственных наград попросил у Владимира Путина благословения на спуск в Марианскую впадину. В процессе экспедиции на дне будет установлен российский флаг, — добавил Конюхов.

Путешественник был награжден Орденом почета.