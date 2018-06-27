РФ и Украину, по некоторым данным, обвинили в слежке за голландскими специалистами, изучавшими дело сбитого «Боинга»

Россию и Украину, по некоторым данным, обвинили в слежке за голландскими специалистами, изучавшими дело сбитого «Боинга». Как утверждается, это происходило с помощью шпионского ПО и электронных устройств.

Слежка со стороны российских и украинских спецслужб велась во время визита нидерландской миссии в Донбасс, утверждают источники голландского телеканала RTL News. По их данным, подслушивающие устройства были установлены в гостиничных номерах специалистов, занимавшихся сбитым малазийским «Боингом». Также, рассказали собеседники канала, шпионские программы устанавливались на их компьютеры и мобильные телефоны. Масштабы слежки были обширными, при этом у российских спецслужб она была более структурированной, отмечают источники RTL News. В то же время аналогичные действия Украины, входящей в Международную следственную группу, вызвали, по словам собеседников, возмущение. Все это привело к тому, что нидерландской миссии на Украине впоследствии рекомендовали не пользоваться сетями Wi-Fi и пересылать информацию только в зашифрованном виде. Также все конфиденциальные разговоры требовалось проводить только в посольстве, отмечают собеседники телеканал RTL.

Следователи считают, что малазийский «Боинг» в июле 2014 года был сбит ракетой из комплекса «Бук», который принадлежит российской военной части под Курском. Москва эти выводы не признает. Напомним, в катастрофе погибли 298 человек.