Болтон: Планируемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима не только двум этим странам, но и всему миру...

Планируемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима не только двум этим странам, но и всему миру. Так передал позицию американского президента его советник по нацбезопасности Джон Болтон.



Дата и место встречи уже согласованы, но объявлены будут только в четверг.