Болтон: Планируемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима не только двум этим странам, но и всему миру
Планируемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима не только двум этим странам, но и всему миру. Так передал позицию американского президента его советник по нацбезопасности Джон Болтон.
Дата и место встречи уже согласованы, но объявлены будут только в четверг.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 22:16
Ну вот, здрасьте.
Получается, что бандитская бандеровщина вообще никому больше не важна и не нужна...
patrikk_1 27 июня 2018 | 22:29
Болтон: Планируемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима не только двум этим странам, но и всему миру...
После каждого сближения Москвы и Вашингтона, американские самолёты начинают бомбить Ирак, Югославию, Сирию, Ливию, Афганистан...
glotze7 27 июня 2018 | 22:19
Ну да. Уже одна великая встреча с кобанчиком Ыном перевернула мир. Теперь встреча с Воблоглазым. Павлин Трамп с галстуком до колен и суетливый Вован. Политики сегдняшнего дня - тьфу на вас.