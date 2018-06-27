В Петрозаводске задержан историк и руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев

Это «Эху Москвы» подтвердил его адвокат Виктор Ануфриев. Он не исключил, что причиной стали новые обстоятельства, которые возникли в деле общественного активиста. Правозащитника обвиняли в изготовлении детской порнографии, однако в апреле суд его оправдал. В этом месяце Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело на пересмотр в новом составе. Тогда же он назначил историку меру пресечения в виде подписки о невыезде. Агентство ТАСС передает со ссылкой на источник в полиции, что Дмитриева могли обвинить в нарушении правил подписки о невыезде.