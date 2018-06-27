В Петрозаводске задержан историк и руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев
Это «Эху Москвы» подтвердил его адвокат Виктор Ануфриев. Он не исключил, что причиной стали новые обстоятельства, которые возникли в деле общественного активиста. Правозащитника обвиняли в изготовлении детской порнографии, однако в апреле суд его оправдал. В этом месяце Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело на пересмотр в новом составе. Тогда же он назначил историку меру пресечения в виде подписки о невыезде. Агентство ТАСС передает со ссылкой на источник в полиции, что Дмитриева могли обвинить в нарушении правил подписки о невыезде.
Комментарии16
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patrikk_1 27 июня 2018 | 22:16
Адвокат главы карельского «Мемориала» сообщил о задержании своего подзащитного...
Каждый день прожитый Юрием Дмитриевым на свободе, ляжет тяжким проклятием на нас, нашей стране и наших потомках.
vasilevich58 27 июня 2018 | 22:35
Палачи и садисты, продавшие честь и совесть... И патрики-шакалы на службе у дьявола!
iwan_feodorovich 27 июня 2018 | 22:57
vasilevich58: Возьми и выбей себе зубы в знак протеста. Или яйца прибей к забору. Или хотя бы объяви голодовку.
filosof64 27 июня 2018 | 22:36
patrikk_1: как пасть откроешь, так воняет. может тебя зашить?
gelont 27 июня 2018 | 22:52
filosof64: Конечно зашить . И колосник к ногам . " К ногам привязали ему колосник,
И койкою труп обвернули,
Пришел корабельный священник-старик,
И слезы у многих сверкнули. "
blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 22:18
Надо бы этого педофила ещё и на наркодилерство проверить.
А то мемориал - дело такое...
raffal 27 июня 2018 | 22:46
blinorozhiy_chmo: и на наркодилерство проверить...
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Вы, вероятно, спутали Мемориал и Министерство иностранных дел России. Это ведомство должно вернуть прежнее название НАРКОмат иностранных дел.
Кстати, в Аргентине продолжается следствие по кокаиновому делу.
iwan_feodorovich 27 июня 2018 | 22:59
raffal: Давно пора всех либералов зарегистрировать по месту жительства. Чтобы регулярно отмечались и проходили осмотры.
oneoretwo 27 июня 2018 | 22:27
...мертвая хватка вертухаев...
nikolaysatin 27 июня 2018 | 22:33
ПОЗОРИЩЕ! ОЧЕРЕДНОЕ!
nestor199 27 июня 2018 | 22:38
nikolaysatin: Действительно ПОЗОРИЩЕ, что не видный мемориалец: либо педофил, либо наркоторговец.
kottigr1 27 июня 2018 | 22:49
nestor199: Главный педофил сидит в Кремле, пока его гестапо винтит антифашистов...
nestor199 27 июня 2018 | 22:36
Суд назначил меру пресечения не историку, а лицу, обвиняемому в изготовлении детской порнографии.
sborisych 27 июня 2018 | 22:36
...подзащитный хотел скрыться за границей...
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Ну да, прямиком из монастыря... А то, что у него нет заграничного паспорта- для полУментов совсем не аргумент. Те из них , кто что- нидь слышал про Бендера, знают, что у Остапа Ибрагимовича загранпаспорта тоже не было. А ведь не токма хотел, но и пытался...
vincenttt 27 июня 2018 | 22:50
Вот обеспечить гражданам РФ достойную человеческую жизнь гэбистская шваль из питерской подворотни не в состоянии, а вот преследовать и "мочить в сортире" это она всегда готова изобразить!
fresh_breeze 27 июня 2018 | 22:55
Кто его знает, как оно там всё на самом деле, хотелось бы, чтобы разобрались.
Тут другое интересно. Вот пришёл человек работать в "Мемориал", его что, при приёме на работу проверяли на педофила, выявляя склонность к получению удовольствия от того, что педофилам присуще? Скорее всего нет. Тогда откуда уверенность, что такого не может быть в принципе? Только потому, что это суд путинской России? Тогда давайте и майора Евсюкова защищайте, он тоже осуждён путинским судом.