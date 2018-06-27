Сборная Бразилии ведет в матче с командой Сербии 1:0...

UPD 22:23: Сборные Швейцарии и Коста-Рики сравняли счёт 1:1 во время игры в Нижнем Новгороде.

В последнем туре группового этапа чемпионата мира команды Бразилии и Сербии встречаются на стадионе «Спартак» в Москве. Счет на 36 минуте открыл бразильский полузащитник Паулинью.