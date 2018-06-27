Сборная Бразилии ведет в матче с командой Сербии 1:0
В последнем туре группового этапа чемпионата мира команды Бразилии и Сербии встречаются на стадионе «Спартак» в Москве. Счет на 36 минуте открыл бразильский полузащитник Паулинью.
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В последнем туре группового этапа чемпионата мира команды Бразилии и Сербии встречаются на стадионе «Спартак» в Москве. Счет на 36 минуте открыл бразильский полузащитник Паулинью.
Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера. Республиканская партия — это теперь партия Трампа…
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patrikk_1 27 июня 2018 | 22:20
Сборная Бразилии ведет в матче с командой Сербии 1:0...
Сборная Бразилии должна с позором покинуть ЧМ 2018, из-за женской причёски Неймара.