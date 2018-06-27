Действующие чемпионы, сборная Германии, неожиданно досрочно завершили свое участие в мировом футбольном первенстве
Немцы сегодня проиграли Южной Корее 0:2 и не смогли, таким образом, выйти из группы. Наставник команды Германии Иоахим Лев признался, что ни он, ни его подопечные такой неудачи не ожидали.
Сборная Германии впервые в истории не смогла выйти из группы на Чемпионате мира по футболу.
Это поражение в самой Германии застало многих врасплох. По всей видимости, речь идет об отставке главного тренера, — говорят соотечественники Лева.
В последние минуты матча против Южной Кореи таблоид «Бильд"поместил на своем сайте призыв: «Германия, пожалуйста, забей хоть один гол». Его бы, может, и хватило, но матч закончился самым позорным поражением в истории немецкой сборной — она впервые не вышла в плей-офф.
На миле фанатов перед Брандербургскими воротами в этот вечер разыгрывались драматические сцены. Собравшиеся болельщики реагировали по-разному: кто срывал с себя футболки сборной ФРГ с именами ее игроков, кто молча глотали слезы. Общее настроение всей Германии можно было описать лишь одним словом — шок.
В кафе и пивных люди расходились, не дождавшись последнего свистка. Многие просто ругались на тренера и молодых игроков, однако настоящие фанаты вели себя стоически. Говорили о заслуженном поражении, о том, что немецкая сборная не использовала свои шансы, что она играла слишком боязливо, медленно и немотивированно. Слишком привыкли к победам и успехам, слишком расслабились в своем высокомерии. СМИ не обошли вниманием разлад среди игроков, вызванный тем, что бывшие старички-чемпионы не смогли найти общий язык с молодыми членами сборной. В целом, анализ поражения только начался и может привести к большим переменам в будущем составе команды.
Не исключено, что через два года на Чемпионат Европы сборную ФРГ поведет уже другой наставник.
Комментарии11
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oneoretwo 27 июня 2018 | 22:08
...ничто не проходит бесследно...
patrikk_1 27 июня 2018 | 22:13
Действующие чемпионы, сборная Германии, неожиданно досрочно завершили свое участие в мировом футбольном первенстве...
Было бы хорошо, если бы чемпионом русского ЧМ 2018 стала команда, никогда до этого не становившаяся чемпионом.
aleko_1 Александр Королев 27 июня 2018 | 22:18
Это потому что в России все через ж...:)
kdv75 27 июня 2018 | 22:21
Ну не везёт немчикам на Российских полях, нет
hz6691 27 июня 2018 | 22:24
kdv75: В 2017 г. сборная Германии стала победителем Кубка конфедерации, который проводился в РФ. Нам бы так не везло у себя дома.
kdv75 27 июня 2018 | 22:29
hz6691: Ну так то да, кто то и Бразилию в товарищеских матчах обыгрывает в легкую.
А этот Кубок отменить не собираются?
hz6691 27 июня 2018 | 22:22
Почему неожиданно?
bekipp 27 июня 2018 | 22:33
Беспредельно странно, наводит на размышления.
estamp 27 июня 2018 | 22:40
Это им от бразильского бога долетела
estamp 27 июня 2018 | 22:43
... долетела мстя
uryden 27 июня 2018 | 22:43
У немцев часто смена поколений на главные старты приходится. Не только в футболе.
Все ждали, что к концовке они разыграются,но туда ещё нужно было дойти.