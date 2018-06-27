Бразилия и Швейцария открыли счёт на матчах ЧМ по футболу
В Москве на стадионе «Спартак» встречаются Сербия и Бразилия, в Нижнем Новгороде Швейцария и Коста-Рика. Пока шансы выйти в плей-офф сохраняют все команды, кроме Коста-Рики.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В Москве на стадионе «Спартак» встречаются Сербия и Бразилия, в Нижнем Новгороде Швейцария и Коста-Рика. Пока шансы выйти в плей-офф сохраняют все команды, кроме Коста-Рики.
Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера. Республиканская партия — это теперь партия Трампа…
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт