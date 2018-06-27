Бразилия и Швейцария открыли счёт на матчах ЧМ по футболу

На матче Бразилия-Сербия счёт 1:0 в пользу бразильцев. Швейцария так же ведёт — счёт 1:0 в матче против Коста-Рики.

В Москве на стадионе «Спартак» встречаются Сербия и Бразилия, в Нижнем Новгороде Швейцария и Коста-Рика. Пока шансы выйти в плей-офф сохраняют все команды, кроме Коста-Рики.