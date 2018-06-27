ФАС обвинила кондитерскую компанию «Конфаэль» в незаконном использовании официального шрифта ЧМ по футболу
Федеральная антимонопольная служба обвинила кондитерскую компанию «Конфаэль» в незаконном использовании официального шрифта Чемпионата мира по футболу. Предприятие разместило на своем сайте плакат с надписью «Подарок к Чемпионату мира», которая сделана шрифтом Dusha. Однако он является товарным знаком ФИФА и используется на эмблеме и на всей линейке образов первенства, — напомнили в московском управлении ФАС. Использовать этот шрифт без разрешения футбольной ассоциации запрещено.
Ранее ФАС обвинила «Райффайзенбанк» и Сбербанк в нарушении закона из-за рекламы с футбольными образами.
Комментарии1
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jetsam 27 июня 2018 | 22:15
это, случайно, не ФАС той страны, где депутаты
почти приняли закон об краже "импортных" брэндов,
софта и отмены авторского права для иностранных марок?
разве не та?