ФАС обвинила кондитерскую компанию «Конфаэль» в незаконном использовании официального шрифта ЧМ по футболу

Федеральная антимонопольная служба обвинила кондитерскую компанию «Конфаэль» в незаконном использовании официального шрифта Чемпионата мира по футболу. Предприятие разместило на своем сайте плакат с надписью «Подарок к Чемпионату мира», которая сделана шрифтом Dusha. Однако он является товарным знаком ФИФА и используется на эмблеме и на всей линейке образов первенства, — напомнили в московском управлении ФАС. Использовать этот шрифт без разрешения футбольной ассоциации запрещено.

Ранее ФАС обвинила «Райффайзенбанк» и Сбербанк в нарушении закона из-за рекламы с футбольными образами.