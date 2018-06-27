Власти КЧР опровергли слухи об обыске в кабинете главы республики

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов работает по обычному графику, информация об обыске в его кабинете не соответствует действительности Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Людмила Переславцева.

Ранее сообщалось, что в кабинетах чиновников в КЧР, в том числе и главы региона, прошли обыски.

«Информация о проведении обыска не соответствуют действительности», — сказала собеседница агентства.

Также пресс-секретарь добавила, что глава региона трудится «по обычному рабочему графику».