Власти КЧР опровергли слухи об обыске в кабинете главы республики
Ранее сообщалось, что в кабинетах чиновников в КЧР, в том числе и главы региона, прошли обыски.
«Информация о проведении обыска не соответствуют действительности», — сказала собеседница агентства.
Также пресс-секретарь добавила, что глава региона трудится «по обычному рабочему графику».
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