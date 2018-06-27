Лидера ярославских «единороссов» отправили в отставку после того, как он призвал не торопиться с пенсионной реформой
Президиум генсовета партии посчитал недопустимым несоблюдение Михаилом Боровицким внутрипартийных решений, которые касаются единой позиции. Как сказал источник РБК, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов.
Ранее ярославская областная дума обратилась к федеральному парламенту по поводу пенсионной реформы. Авторы документа говорят, что она стала неожиданной для большинства граждан России. Боровицкий возглавляет ярославскую областную думу.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 27 июня 2018 | 21:40
Как он посмел, когда Россия это Путин?
Только мнение этого подонка, нагло называющего себя президентом, имеет значение.
И никто не смеет выступать против. А то им еще демократию, скажут, подавай.
gvs 27 июня 2018 | 21:43
Легко отделался. Могли башку проломить. Турчак в таких делах привычный... )))
ura_123 27 июня 2018 | 21:54
Вот партия и открыла своё настоящее,антинародное рыло.
kir_pich_101 27 июня 2018 | 21:56
Ну если Дума не место для дискуссий, то такой ход Едросса прямая угроза благосостоянию "элиты".
ed10075 27 июня 2018 | 22:10
Чувак рамсы попутал, чуйку утратил, против старшего полез. Вот его и опустили.
wasielna 27 июня 2018 | 22:14
Вот не захотел человек поддерживать вурдалаков и сразу - "балаган".
А затевать геноцид в России - это что???