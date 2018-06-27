Лидера ярославских «единороссов» отправили в отставку после того, как он призвал не торопиться с пенсионной реформой

Президиум генсовета партии посчитал недопустимым несоблюдение Михаилом Боровицким внутрипартийных решений, которые касаются единой позиции. Как сказал источник РБК, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов.

Ранее ярославская областная дума обратилась к федеральному парламенту по поводу пенсионной реформы. Авторы документа говорят, что она стала неожиданной для большинства граждан России. Боровицкий возглавляет ярославскую областную думу.