Правозащитники из 52-х организаций обвинили Россию в угрозе свободе интернета по всему миру
Критика Москвы прозвучала в Женеве на сессии Совета по правам человека ООН. В документе говорится, что российское правительство систематически ограничивает свободное распространение информации в интернете и пытается контролировать пользователей. Самым ярким проявлением позиции Москвы, приводит «Коммерсантъ» выдержку из доклада, стала попытка заблокировать мессенджер Телеграм.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukrodupa404 27 июня 2018 | 21:40
Ужос !
liquidsky__ 27 июня 2018 | 21:42
Россия даже теоритически не может угрожать "свободе интернета по всему миру" поскольку не контролирует даже свой интернет на данный момент.
s_talker002 27 июня 2018 | 21:49
Странно что всего 52 страны, ведь почти в каждой стране можно найти пгавозащитника.
gelont 27 июня 2018 | 21:56
s_talker002: Но не в каждой можно найти повара , содержащего чертятник с внебрачными детьми ( не буду же я употреблять слово " ублюдок " ) .
ura_russians 27 июня 2018 | 22:10
gelont: Но не в каждой можно найти повара , содержащего чертятник с внебрачными детьми ( не буду же я употреблять слово " ублюдок " ) .
—-
а пгавозащитников разве не содержат ?
да и ублюдок - это смесь, помесь, бастард, рождённый в неравном браке или вне брака.
в России поддерживают семейные ценности, традиционные семьи, а вот как раз ВЫ любители оей-парадов и прочих секс революций.
gelont 27 июня 2018 | 22:21
ura_russians: А ты меня за руку ловил , волк позорный ? За " ВЫ любители гей - парадов и прочих секс революций " готов ответить , или для красного словца воздух портишь ? Да ты , я смотрю , из этих , внебрачных ...
kdv75 27 июня 2018 | 22:26
gelont: А вы что, вор? Что бы вас за ручонки ловить
polikarpich 27 июня 2018 | 22:23
ura_russians: Конечно! Сам гопфюрер пример подаёт в поддержании "традиционных семейных ценностей".
:-)
Он у вас, часом, не того, не из ЭТИХ, вдобавок? А то по его поведению и поступкам очень похоже, знаете ли...
polikarpich 27 июня 2018 | 22:01
s_talker002: А "портянкам" всё равно - что картошка, что )(овно.
:-)
Где будешь постить свои "интеллектуальные выхлопы" в случае чего, истинный россиец ты наш?
blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 22:08
52 проплаченных помойки - авторитет? ха-ха.
Ну, если только касрюлеголовому бандеровцу... ))
gelont 27 июня 2018 | 22:27
blinorozhiy_chmo: Я смотрю , для тебя нет авторитетов в этой жизни . Нигилист , из студентов или бомбист ? А может поворской невольник , за кубик " доширака " душу свою бессмертную продавший ?
kdv75 27 июня 2018 | 22:24
s_talker002: Ой что вы, это 52 правозащитной организации, а их в каждой стране по сотне
kir_pich_101 27 июня 2018 | 21:54
Если бы только интернету!
Как коричневая чума ползет по миру...
piterjanis 27 июня 2018 | 22:07
kir_pich_101: какстрашножить ©
student_ru_ru 27 июня 2018 | 22:05
А чего ещё ждать от этих старперов у властной кормушки. Не по возрасту старперов, а по призванию. Потому что старопердчество не всегда зависит от возраста. Бывают и молодые маразматики.
ura_russians 27 июня 2018 | 22:16
student_ru_ru: Бывают и молодые маразматики.
—
а бывают и откровенные шизики с кастрюлями на голове и белой лентой.
gelont 27 июня 2018 | 22:37
ura_russians: Это те , которые " ихтамнеты " ? Так у них ленточка не белая , а оранжевая в черную полоску . Или ты о " ночных волках " ? Те да , с кастрюлями вместо голов , но с косметичкой вместо ленточки . Загадки ты какие - то пишешь . Пойди , угадай козла по твоему описанию .