Правозащитники из 52-х организаций обвинили Россию в угрозе свободе интернета по всему миру

Критика Москвы прозвучала в Женеве на сессии Совета по правам человека ООН. В документе говорится, что российское правительство систематически ограничивает свободное распространение информации в интернете и пытается контролировать пользователей. Самым ярким проявлением позиции Москвы, приводит «Коммерсантъ» выдержку из доклада, стала попытка заблокировать мессенджер Телеграм.