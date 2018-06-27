Хельсинки остается наиболее вероятным местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Вена как место проведения саммита сейчас по большому счету уже не рассматривается, — сказал источник телеканала CNN.

Сегодня в Кремле подтвердили, что Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон договорились и о дате, и о месте проведения переговоров. Однако время и место будут названы лишь завтра. Помощник российского президента Юрий Ушаков лишь заверил, что это будет третья страна.