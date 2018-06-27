Хельсинки остается наиболее вероятным местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Вена как место проведения саммита сейчас по большому счету уже не рассматривается, — сказал источник телеканала CNN.
Сегодня в Кремле подтвердили, что Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон договорились и о дате, и о месте проведения переговоров. Однако время и место будут названы лишь завтра. Помощник российского президента Юрий Ушаков лишь заверил, что это будет третья страна.
Комментарии5
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jetsam 27 июня 2018 | 21:36
@Вена как место проведения саммита сейчас по большому счету уже не рассматривается,@
да ты что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! забанили???????????????????????
ролдугинские оффшоры под фонфары?
sensei54 27 июня 2018 | 21:37
В Финляндию поедет, как в прошлый раз. Запустит вертолет, а сам - лесными тропами.
jetsam 27 июня 2018 | 21:43
sensei54:
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Два ковбоя сидят у салуна
- Билли, это кто там на лошади гарцует?
- А, да это неуловимый Пу
- Что, его реально никто поймать не может?
- Да кому он на@уй нужен-то?!
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anemon 27 июня 2018 | 21:39
Хотелось бы наиболее вероятным местом посещения солнцеликого назвать Гаагу.
xuato 27 июня 2018 | 22:13
После санкционного хамона - стул, и к Дональду щеки надувать при демонстрации деревянной ракеты работы Шойгу.