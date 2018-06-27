Дело против чеченского правозащитника Оюба Титиева направлено в Шалинский городской суд
Уже в пятницу судья Мадина Зайнетдинова назначит дату предварительного слушания, — передает Интерфакс.
Главу чеченского «Мемориала» обвиняют в хранении наркотиков. Он вину не признаёт. И Титиев, и его соратники уверены, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью. С начала года Титиев находится в СИЗО.
Комментарии3
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anemon 27 июня 2018 | 21:37
О, да, надеемся, что Шалнский городской суд рассудит по справедливости. Ага.
kir_pich_101 27 июня 2018 | 21:59
anemon: Восемь лет за защиту прав человека в Расее...
Окурку медаль.
АкадЭмику транш.
blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 22:03
Почему - где мемориал, там наркодилеры, педофилы и уголовники-рецидивисты. А?
Зачем всё это нам?