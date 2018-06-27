Дело против чеченского правозащитника Оюба Титиева направлено в Шалинский городской суд

Уже в пятницу судья Мадина Зайнетдинова назначит дату предварительного слушания, — передает Интерфакс.

Главу чеченского «Мемориала» обвиняют в хранении наркотиков. Он вину не признаёт. И Титиев, и его соратники уверены, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью. С начала года Титиев находится в СИЗО.