Судно Lifeline с более 200 беженцами на борту прибыло в порт Мальты
Соответствующее разрешение на вход судна в порт премьер-министр Мальты Джозеф Мускат разместил на официальной странице постоянного представительства Мальты в ЕС в «Твиттере». По данным агентства, судно Lifeline около недели ожидало разрешение на прибытие в Валетту.
Спасенные мигранты с борта Lifeline, помимо Мальты, в последующем будут распределены между Францией, Италией, Ирландией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее правительство Нидерландов выразило готовность принять в стране не более 20 мигрантов.
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