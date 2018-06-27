Судно Lifeline с более 200 беженцами на борту прибыло в порт Мальты

Судно неправительственной организации Lifeline («Лайфлайн»), на борту которого находятся 233 беженца, прибыло в мальтийский порт Валетты. Об этом в среду сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

Соответствующее разрешение на вход судна в порт премьер-министр Мальты Джозеф Мускат разместил на официальной странице постоянного представительства Мальты в ЕС в «Твиттере». По данным агентства, судно Lifeline около недели ожидало разрешение на прибытие в Валетту.

Спасенные мигранты с борта Lifeline, помимо Мальты, в последующем будут распределены между Францией, Италией, Ирландией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее правительство Нидерландов выразило готовность принять в стране не более 20 мигрантов.