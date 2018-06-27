Сын главы Росгвардии займется квантовыми технологиями

Роман Золотов стал совладельцем научно-производственного объединения, которое расположено в Подмосковье, — пишет РБК. По сведениям издания, компания может участвовать в создании защищенных систем связи и сенсоров для так называемого интернета вещей. Кроме того, Золотов-младший является совладельцем частной охранной организации. Сам он, однако, информацию об участии в проекте квантовых технологий не комментирует.