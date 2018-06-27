Сын главы Росгвардии займется квантовыми технологиями
Роман Золотов стал совладельцем научно-производственного объединения, которое расположено в Подмосковье, — пишет РБК. По сведениям издания, компания может участвовать в создании защищенных систем связи и сенсоров для так называемого интернета вещей. Кроме того, Золотов-младший является совладельцем частной охранной организации. Сам он, однако, информацию об участии в проекте квантовых технологий не комментирует.
Комментарии7
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testmeter 27 июня 2018 | 21:09
"займется квантовыми технологиями" ///
Сможет ли он без ошибок написать "квантовые технологии" и понимает ли, что это такое, сомнительно, но займется...
danko1 27 июня 2018 | 21:11
Стоит ли удивляться, что талантливая молодежь бежит из России, если природные ресурсы, крупный бизнес, всё отдают тупым сынкам неодворян, как мерзко и цинично Патрушев назвал высших чиновников?
Что это, если не коррупция на высшем уровне?
radionews 27 июня 2018 | 21:12
Сам он не комментирует - ясен пень, он такой фразы не выговорит.
aleksei123m 27 июня 2018 | 21:12
Поражаюсь талантливости деток...
andy66 27 июня 2018 | 21:17
что ему папа купил, тем он и займется ))))
curious69_ 27 июня 2018 | 21:18
Вот , что интересно... Ну положим ЧОП, где "талантливое дитё" имеет долю в управлении бизнесом в столичном регионе безусловно ПРИБЫЛЬНОЕ предприятие и туда имеет смысл вкладывать бабло. Но Квантовые технологии - это чрезвычайно трудоёмкое и МАЛОПРИБЫЛЬНОЕ предприятие по ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Но ведб вкладываются и не просто тупо в акции , а рвутся УПРАВЛЯТЬ сукины дети ... Не иначе как будут вкладываться гос-БАБКИ, а значит и ОТКАТЫ будь здоров.....
melnikov_ivan_85 27 июня 2018 | 21:24
Знает ли сын главы Росгвардии что такое квант?