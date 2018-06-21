Замоскворецкий суд приостановил решение федерального бюро «Яблока» об отмене выдвижения Сергея Митрохина в мэры Москвы
По существу иск главы столичного отделения партии рассмотрят 2 июля. К этой дате завершает прием документов от кандидатов Московская городская избирательная комиссия. На прошлой неделе участники конференции московского «Яблока» поддержали выдвижение Митрохина. Чуть позже федеральное бюро его отменило.
Попытку председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина добиться своего выдвижения на выборах мэра Москвы через суд нельзя назвать внутрипартийным расколом. Такое мнение «Эху Москвы» высказала председатель «Яблока» Эмилия Слабунова.
Рассмотрение по существу иска Сергея Митрохина назначено на 2 июля.
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