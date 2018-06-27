Следственный комитет обвинил координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху в клевете

Потерпевшим по делу проходит депутат Госдумы Александр Ремезков. Как пишет «Медиазона», Рудомахе может грозить штраф до 2-х миллионов рублей или обязательные работы сроком до 320-ти часов. Поводом для возбуждения дела стали сообщения экологов о дачах в Краснодарском крае, которые, по их словам, незаконно находятся в пользовании депутата.

Полтора года назад против координатора «Экологической вахты» уже заводили дело о клевете на депутата, однако спустя год расследование прекратили. В конце прошлого года Рудомаха был избит после съемок возле дачи, которая, как считают экологи, принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.