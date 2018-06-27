Следственный комитет обвинил координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху в клевете
Потерпевшим по делу проходит депутат Госдумы Александр Ремезков. Как пишет «Медиазона», Рудомахе может грозить штраф до 2-х миллионов рублей или обязательные работы сроком до 320-ти часов. Поводом для возбуждения дела стали сообщения экологов о дачах в Краснодарском крае, которые, по их словам, незаконно находятся в пользовании депутата.
Полтора года назад против координатора «Экологической вахты» уже заводили дело о клевете на депутата, однако спустя год расследование прекратили. В конце прошлого года Рудомаха был избит после съемок возле дачи, которая, как считают экологи, принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.
Комментарии2
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archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 21:15
у гопников, захвативших власть, когнитивный диссонанс - одновременно хочется всем хвастаться - во! сколько я,мол, смог украсть, завидуйте! а с другой стороны - не хочется, чтобы все знали, сколько смог украсть, хочется спрятать украденное
как-то им дискомфортно
danko1 27 июня 2018 | 21:16
Подлая власть, которая не только грабит и творит беззаконие, но и преследует тех, кто осмелится об их воровстве рассказывать и о наглом нарушении ими всех законов.
Путин и его холуи прокляты будут всюду, гореть им в аду, но пока россияне молчаливые рабы, они себя чувствуют в полной безнаказанности при отсутствии в России правосудия.