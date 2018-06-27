Организация по запрещению химического оружия получит возможность называть ответственных за химические атаки

Расширение полномочий этой структуры поддержало большинство участников специальной сессии ОЗХО. Против такого мандата выступила Россия. Ее делегация считает, что это будет покушением на некоторые полномочия Совета безопасности ООН.

С инициативой внести изменения в порядок работы миссий ОЗХО выступила Великобритания. В качестве повода Лондон назвал участившиеся химические атаки в Сирии, а также покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.