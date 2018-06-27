Организация по запрещению химического оружия получит возможность называть ответственных за химические атаки
Расширение полномочий этой структуры поддержало большинство участников специальной сессии ОЗХО. Против такого мандата выступила Россия. Ее делегация считает, что это будет покушением на некоторые полномочия Совета безопасности ООН.
С инициативой внести изменения в порядок работы миссий ОЗХО выступила Великобритания. В качестве повода Лондон назвал участившиеся химические атаки в Сирии, а также покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.
Комментарии7
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testmeter 27 июня 2018 | 21:06
Это русофобия и фошиздм. Нидапустим, нипрастим!
ukrodupa404 27 июня 2018 | 21:11
testmeter: Та ни ,це ахрессия и аннексия с акупацией , весьмирснами !
suren_112 27 июня 2018 | 21:14
testmeter:
Что ватан, боишься? Теперь твою Рашку будут ежедневно гнобить за химические атаки в Сирии и в Украине.
ОЗХО уже в курсе, что Россия готовит химатаку в Мариуполе, и в ближайшее время выедет на место, где Рашка должна совершить свою преступную бесчеловечную акцию.
suren_112 27 июня 2018 | 21:10
Отлично.
Теперь стоит ждать химическую атаку России в Мариуполе.
Санкций Рашка получит теперь целую телегу.
snikkersnepper 27 июня 2018 | 21:15
Интересно, Эхонько само поняло, насколько сермяжную правду оно сообщило этой "новостью"?
"Организация... получит возможность называть ответственных". Это все, что от нее требовалось. Про то, чтобы организация получила "возможность устанавливать ответственных" даже речи нет...
suren_112 27 июня 2018 | 21:20
snikkersnepper:
А зачем устанавливать? Рашка и так виновата. Хорошая рашка - мертвая рашка.
anemon 27 июня 2018 | 21:16
Только бы её нутин не подкупил.