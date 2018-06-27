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21:00, 27 июня 2018

Сразу два матча заключительного тура группового этапа Чемпионата мира по футболу начинаются в эти минуты

Швейцария встречается с Коста-Рикой в Нижнем Новгороде, а в Москве на стадионе «Спартак» играют Бразилия и Сербия.
Чуть ранее сегодня сборная Германии сенсационно проиграла Южной Корее со счетом 0:2, и таким образом немцы, действующие чемпионы мира, завершили свое участие в этом первенстве гораздо раньше, чем ожидалось. Из этой группы в 1/8 финала выходят шведы и мексиканцы. Их встреча завершилась сегодня со счетом 3:0 в пользу скандинавской команды.

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kara 27 июня 2018 | 21:09

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