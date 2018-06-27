Сразу два матча заключительного тура группового этапа Чемпионата мира по футболу начинаются в эти минуты

Швейцария встречается с Коста-Рикой в Нижнем Новгороде, а в Москве на стадионе «Спартак» играют Бразилия и Сербия.

Чуть ранее сегодня сборная Германии сенсационно проиграла Южной Корее со счетом 0:2, и таким образом немцы, действующие чемпионы мира, завершили свое участие в этом первенстве гораздо раньше, чем ожидалось. Из этой группы в 1/8 финала выходят шведы и мексиканцы. Их встреча завершилась сегодня со счетом 3:0 в пользу скандинавской команды.