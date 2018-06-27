Режиссер Богомолов подтвердил, что новая художественная политика руководства МХТ привела к его уходу из театра

Театральный режиссер Константин Богомолов подтвердил, что новая художественная политика руководства МХТ привела к его уходу из театра. Администрация сказала, что с ним как с режиссером никаких дальнейших планов у Художественного театра нет, — написал Богомолов в Фейсбуке. Он напомнил, что когда МХТ возглавлял Олег Табаков, контракт Богомолову продлевали автоматически. После смерти актера художественным руководителем театра был назначен Сергей Женовач.

В связи с уходом Богомолова многие издания напоминают, что постановки режиссера нередко оборачивались скандалами. Кроме того, Богомолову приписывали оппозиционные взгляды.