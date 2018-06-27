Режиссер Богомолов подтвердил, что новая художественная политика руководства МХТ привела к его уходу из театра
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Театральный режиссер Константин Богомолов подтвердил, что новая художественная политика руководства МХТ привела к его уходу из театра. Администрация сказала, что с ним как с режиссером никаких дальнейших планов у Художественного театра нет, — написал Богомолов в Фейсбуке. Он напомнил, что когда МХТ возглавлял Олег Табаков, контракт Богомолову продлевали автоматически. После смерти актера художественным руководителем театра был назначен Сергей Женовач.
В связи с уходом Богомолова многие издания напоминают, что постановки режиссера нередко оборачивались скандалами. Кроме того, Богомолову приписывали оппозиционные взгляды.
Комментарии1
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ohrjr 27 июня 2018 | 21:09
Надо сначала решить: можно Чацкому быть в рваных джинсах или нет! А? Уж больно много "мандернизистов"... Как говорил М.М..Казаков: "Сочини свое и изгаляйся"! Будем ждать чего-то от нового "худорука"... Ох, бедные Антон Павлович и Константин Сергеевич!