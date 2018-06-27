Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг собирается участвовать в президентских выборах США
76-летний политик рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии, — рассказали телеканалу CBS источники в окружении миллиардера.
Блумберг уже собирался баллотироваться в прошлый раз, однако тогда он решил не выставлять свою кандидатуру, поскольку понимал, что не выиграет выборы как независимый кандидат. В итоге он стал поддерживать Хиллари Клинтон, которая боролась за президентский пост как кандидат демократов.
Комментарии1
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sskull 27 июня 2018 | 20:41
А что? Молодой перспективный политик.
Наверное, даже знает, что такое интернет. Пиндосы, нужно брать, а то Путин вам Жирика выберет)