Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг собирается участвовать в президентских выборах США

76-летний политик рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии, — рассказали телеканалу CBS источники в окружении миллиардера.

Блумберг уже собирался баллотироваться в прошлый раз, однако тогда он решил не выставлять свою кандидатуру, поскольку понимал, что не выиграет выборы как независимый кандидат. В итоге он стал поддерживать Хиллари Клинтон, которая боролась за президентский пост как кандидат демократов.