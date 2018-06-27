Во Владивостоке на выходе из спецприемника задержан координатор штаба Алексея Навального

Владимир Дубовский отбывал 15 суток ареста, пишет сайт «ОВД-Инфо». Его задержали 12 июня, после открытия штаба движения «Открытая Россия». Тогда были задержаны пять человек. За что задержали Дубовского сейчас, пока не известно.