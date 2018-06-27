Во Владивостоке на выходе из спецприемника задержан координатор штаба Алексея Навального
Владимир Дубовский отбывал 15 суток ареста, пишет сайт «ОВД-Инфо». Его задержали 12 июня, после открытия штаба движения «Открытая Россия». Тогда были задержаны пять человек. За что задержали Дубовского сейчас, пока не известно.
Комментарии5
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shlevet 27 июня 2018 | 20:39
//...За что задержали Дубовского сейчас, пока не известно//
Судя по всему не известно также КТО именно задержал его.
Может его дружки по пьяной лавочке?
=)):-)
blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 20:45
Дубоголовый - очередная подстава Сисяна, который в данный момент загорает на тихом и дорогом курорте.
Эх, Сисян-Сисян...
danko1 27 июня 2018 | 20:49
blinorozhiy_chmo: Портянок массово кинули на защиту поднятия пенсионного возраста.
И ликование их по поводу наглого задержания лидеров штаба Навального по всей России тому подтверждение.
Где же находит вор Пригожин таких идиотов, которые выступают против своих детей и родителей, которые так ненавидят Россию и россиян?
j_partizan 27 июня 2018 | 21:09
За что задержали
____________
Гопникам особого повода не надо.
danko1 27 июня 2018 | 21:25
j_partizan: Вопрос надо ставить не за что, а почему.
И задержали потому, что не желают допустить массовых протестов из-за повышения пенсионного возраста, поэтому лидеров штабов Навального задерживают повсюду.