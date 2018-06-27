Россию и Украину обвинили в слежке за голландскими специалистами, которые занимались делом сбитого «Боинга»

По данным телеканала RTL, военных, дипломатов, сотрудников правоохранительных органов, которые приезжали на Украину, прослушивали в гостиничных номерах. Кроме того, слежка велась через их мобильные телефоны и компьютеры. В этой связи сотрудников миссии обязали вести конфиденциальные переговоры только в посольстве или специально оборудованных комнатах. Прослушка со стороны Украины, добавляет телеканал, стала очень чувствительным вопросом, поскольку эта страна вошла в международную группу следователей по делу о сбитом над Донбассом «Боинге».

Следователи считают, что самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса «Бук», который принадлежит российской военной части. Москва итоги расследования не признаёт.