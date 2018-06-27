Россию и Украину обвинили в слежке за голландскими специалистами, которые занимались делом сбитого «Боинга»
По данным телеканала RTL, военных, дипломатов, сотрудников правоохранительных органов, которые приезжали на Украину, прослушивали в гостиничных номерах. Кроме того, слежка велась через их мобильные телефоны и компьютеры. В этой связи сотрудников миссии обязали вести конфиденциальные переговоры только в посольстве или специально оборудованных комнатах. Прослушка со стороны Украины, добавляет телеканал, стала очень чувствительным вопросом, поскольку эта страна вошла в международную группу следователей по делу о сбитом над Донбассом «Боинге».
Следователи считают, что самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса «Бук», который принадлежит российской военной части. Москва итоги расследования не признаёт.
Комментарии18
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shlevet 27 июня 2018 | 20:36
Ну, что Украину обвинили это понятно, следователи Голландии работали там
tom_tom 27 июня 2018 | 20:39
Сначала тебя не замечают.
Потом над тобой смеются.
Затем с тобой борются.
Потом тебе повышают пенсионный возраст...
blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 20:53
Очередной позор б/украины её имидж уже не ухудшит - хуже не куда.
Хотя... ещё один алкаш у власти и... )))
kamen_12 27 июня 2018 | 21:02
shlevet: До кучи и Россию . Ещё Ассада надо, мол хлором посыпал место падения.
sskull 27 июня 2018 | 20:38
Что-то слово "Россия" я в тексте не нашёл, только в заголовке...Журнашлюшки с Эха решили так прикрыть " це европу"?)
testmeter 27 июня 2018 | 20:44
sskull: Посмотреть оригинальные материалы на сайте телеканала RTL интеллекта не хватает или скрепы не позволяют?
sskull 27 июня 2018 | 20:47
testmeter: Нахрена мне лезть на какой-то телеканал? Я сижу на Эхо и комментирую пропагандонство этой " честной" либеральной радиостанции...
testmeter 27 июня 2018 | 20:51
sskull: "Я сижу на Эхо" ///
Я сижу на берегу
Не могУ поднять ногУ
Не ногУ, а нОгу
Все равно, не мОгу
testmeter 27 июня 2018 | 21:00
sskull: Помогу тебе, ленивая портянь:
Dutch police officers, soldiers, prosecutors and diplomats were spied on by Ukrainian and Russian secret services while they were in Ukraine after the MH17 disaster in 2014, RTL Nieuws reports based on well-informed sources. One source told the broadcaster that Russia's espionage was even more structural and extensive.
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Мне так кажется, что датские спецслужбы тоже наблюдали бы за подобными миссиями на территории Дании. Так что действия спецслужб Украины не удивительны. А вот что на территории чужой страны делала Россия, которой, как известно "тамнет", да еще и действовавшая гораздо активнее украинских спецслужб? Это большой вопрос и еще один повод для раздумий Гаагскому трибуналу.
parasuk_ 27 июня 2018 | 21:07
testmeter: Украинские спецслужбы всегда отличались тупостью. Обосрались с покушением на бабченко и его списком шидлера, шеремету взорвали, вороненка не уберегли. Вот и голландские следаки слежку вычислили :)
andromedus 27 июня 2018 | 21:10
testmeter: dutch = Голландия. Как Flying Dutch = летучий голландец. Как обычно ... особенности "перевода". Как и "немцы" - типы немые. Это если бы про русских говорили "дебилы, бля" Лавров (С)
testmeter 27 июня 2018 | 21:16
andromedus: Да, голландские. Сути дела это не меняет. Ну а русские - "Дебилы, блять" это безусловно, это еще задолго до Лаврова всем было известно, ведь "Умом Россию не понять"
snikkersnepper 27 июня 2018 | 21:00
sskull: shlevet:
Не на этот раз еще до Эха. Но метода та же. Ели посмотреть оригинал статьи, то там в подзаголовке идет "за голландцами следили спецслужбы России и Украины". В третьем параграфе некий источник указывает об "обширном" шпионаже со стороны России.
И все. Ни единого конкретного заявления в адрес России нет в принципе. В отличие от...
Совершенно верно сказано, что горе-следователи постоянно работали на территории Украины. Не выезжая не то что в Россию, но даже на территорию ДНР/ЛНР (хотя, по идее именно там находится предмет их изысканий). Все материалы, помещения, техника, люди, предоставляются украинской стороной и даже прямо СБУ (только эховские эльфы могут воображать, что голландцы с австралийцами там что-то решают). Мне очень интересно было бы узнать, каким образом коварные российские спецслужбы ухитряются что-то шпионить в таких условиях.
Так что, несмотря на выверты журналистов, это камень в очень определенный огород. Причем доставляют и некоторые заявления голландцев - вроде "мы на одной стороне" (а КТО определил, на чьей вам надо быть стороне?).
В общем, вся эта "расследования" как была комедия 4 года, так комедией и осталась.
lnmanusnostras1 27 июня 2018 | 20:41
Уж не кастрюлька ли на эхе редактором заголовков работает?
salut__521 27 июня 2018 | 20:52
Путриоты даже в Украине умудрились следить за голландцами, что, впрочем, объяснимо - резидент на резиденте, лишь бы в отчизне не работать, лишь бы в загранице шпиёнского дурака валять...
zik14 27 июня 2018 | 20:58
Каким образом заголовок соотносится с содержанием???
parasuk_ 27 июня 2018 | 20:58
Т.е. в том, что на украинде хохлы прослушивали голландцев виновата Россия? :) Впрочем, от порашкиных пропагандонов и не такое услышать можно.
zik14 27 июня 2018 | 21:04
Хохлы и здесь умудрились себе в шаровары навалять)))