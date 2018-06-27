Сборная Германии завершила свое выступление на Чемпионате мира
Действующие чемпионы мира уже вечером улетают из Казани, где они проиграли Южной Корее со счетом 0:2, в Москву, а оттуда во Франкфурт. Представитель команды поблагодарил Россию за организацию турнира. Немцы так и не смогли выйти из группы. В плей-офф пробились сборные Мексики и Швеции.
Через полчаса стартуют еще два матча. В Москве встречаются Бразилия и Сербия, в Нижнем Новгороде Швейцария и Коста-Рика.
Комментарии11
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tks 27 июня 2018 | 20:36
Ээх, жисть-жестянка, бошей сразила кореянка!! ;')))
djuga 27 июня 2018 | 21:04
tks: Ээх, жисть-жестянка, бошей сразила кореянка!! ;')))
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Забавно!
Но при всем при этом меня, например, совсем не возбуждает перспектива смотреть финал Сербия - Коста-Рика, например ))
Но шансы Месси и Ко повысились.
serge_moro 27 июня 2018 | 21:09
djuga: Никогда не видел сборную Германии в такой плохой форме. Так играть чемпионам мира нельзя и просто неприлично занимать последнее место в своей группе. Игру команды Лева можно назвать игру Хермании ,но никак не Германии.Я думаю,что от такого сильного удaра Хермания будет отходить очень долго,чтобы стать снова сильной Германией. Лев,я думаю лишится тренерской должности и это будет справедливо. 10 лет он сделал все что мог. Нужна свежесть в тренерском штабе и в самой команде
pavlovsky 27 июня 2018 | 21:16
serge_moro: бог им так и не простил того, что они сделали с Бразилией в прошлый раз...
djuga 27 июня 2018 | 21:22
serge_moro: Нужна свежесть в тренерском штабе и в самой команде
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В сборной Германии на ЧМ-2018 всего трое тридцатилетних. И только вратарю Нойеру - 32 года. И 11 младше 25 лет. Куда уж свежее?
ts 27 июня 2018 | 20:36
С победой из России немцы не возвращались и никогда не возвратятся... Французы должны иметь это в виду...
tks 27 июня 2018 | 20:39
ts: Как раз с победой немцы возвращались - Брестский мир, март 1918 года - ровно 100 лет тому назад!
И французы возвращались - во времена Наполеона III, с победой в Крымской войне.
margosher 27 июня 2018 | 20:46
Они не воспринимают наш чемпионат всерьёз и прислали слабую команду?
rico67 27 июня 2018 | 20:47
Мне больше всего радует, что на Эхе, где активнее всего выступали за лишение России Первенства Мира 2018, теперь активно обсасывают все подробности этого Мундиаля!))
Ребята с Эха переобулись в воздухе)!
Браво!)))
agamasat 27 июня 2018 | 21:07
rico67: по вашему, надо вечно сидеть голой задницей на кактусе и расшибаться в лепешку во имя идеи, не признавая очевидной реальности?) Большевистский у вас подход, однако. Не зря коммунистов сразу расстреливали, когда брали в плен - бесполезняк.
agamasat 27 июня 2018 | 21:03
мне сон приснился... Испания проиграет. На россии не будет настоящего футбола - место проклято: все играют через жопу. Если уж Германия проиграла Ю. Корее со счетом 0:2, то о чем говорить? Здесь выходят только "Лады", даже если нацеливаешься на "Мерседес".