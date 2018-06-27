Сборная Германии завершила свое выступление на Чемпионате мира

Действующие чемпионы мира уже вечером улетают из Казани, где они проиграли Южной Корее со счетом 0:2, в Москву, а оттуда во Франкфурт. Представитель команды поблагодарил Россию за организацию турнира. Немцы так и не смогли выйти из группы. В плей-офф пробились сборные Мексики и Швеции.

Через полчаса стартуют еще два матча. В Москве встречаются Бразилия и Сербия, в Нижнем Новгороде Швейцария и Коста-Рика.