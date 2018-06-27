В США скончался отец Майкла Джексона
Музыканту и продюсеру Джо Джексону было 89 лет. Сообщается, что у него было онкологическое заболевание, — передает Рейтер. Именно Джо Джексон собрал из своих сыновей музыкальный коллектив, в котором начинал свою карьеру 8-летний Майкл.
На днях исполнилось 9 лет с момента смерти короля поп-музыки.
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