В США скончался отец Майкла Джексона

Музыканту и продюсеру Джо Джексону было 89 лет. Сообщается, что у него было онкологическое заболевание, — передает Рейтер. Именно Джо Джексон собрал из своих сыновей музыкальный коллектив, в котором начинал свою карьеру 8-летний Майкл.

На днях исполнилось 9 лет с момента смерти короля поп-музыки.