Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выдвинут кандидатом на пост Международной шахматной федерации
Его поддержало руководство Федерации шахмат России. Дворкович ранее говорил, что собирается к 3-му июля подать заявку на участие в выборах президента организации. Голосование запланировано на 3 октября. Сейчас руководителем ФИДЕ является Кирсан Илюмжинов, который также собирается участвовать в выборах.
Комментарии5
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eduard53 27 июня 2018 | 20:15
Пропал Калабуховский дом ...(С) То илюмжинов, то дворкович ...
Да эта псевдошахматная звездобратия в сеансе одновременной игры продует юношескому третьеразряднику ...
Откровенно заявляют пацаны, что руководить всем и всегда должны дилетанты, понятно - блатные ...
chapter_2 27 июня 2018 | 20:17
А.Дворкович, как и К.Илюмжинов, - ставленник тоталитаризма...
satttana_perrrkele 27 июня 2018 | 20:27
для такого лузера как Дворковмя - это круто!
Может, всётаки, начать с того, с чем он может справиться? Помошник дворника, например. Заодно и азбуку подучит
ura_123 27 июня 2018 | 20:30
"И тут Остапа понесло"(с)
Дворкович и шахматы...
spitac 27 июня 2018 | 20:40
Все в русле тенденции - Рогозин младший авиаконструктор . Патрушев младший агроном. Да и все правительство.
Это кто, вообще, сказал, что руководить должны специалисты? Талантливые менеджеры!