Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выдвинут кандидатом на пост Международной шахматной федерации

Его поддержало руководство Федерации шахмат России. Дворкович ранее говорил, что собирается к 3-му июля подать заявку на участие в выборах президента организации. Голосование запланировано на 3 октября. Сейчас руководителем ФИДЕ является Кирсан Илюмжинов, который также собирается участвовать в выборах.