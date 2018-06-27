Инвесторы социальной сети Фейсбук собираются уволить основателя интернет-ресурса Марка Цукерберга

Как пишет издание «Бизнес инсайдер», их беспокоят последние действия владельца ресурса и не устраивает способ управления Фейсбуком. В первую очередь речь идет о серии скандалов вокруг социальной сети – от вмешательства в американские выборы до утечки данных десятков миллионов пользователей.

Как отмечает издание, отношения между Цукербергом и независимыми акционерами становятся все более напряженными. На одной из встреч основателя социальной сети даже обозвали диктатором. В то же время эксперты считают, что смена руководства Фейсбука в ближайшее время маловероятна.