Инвесторы социальной сети Фейсбук собираются уволить основателя интернет-ресурса Марка Цукерберга
Как пишет издание «Бизнес инсайдер», их беспокоят последние действия владельца ресурса и не устраивает способ управления Фейсбуком. В первую очередь речь идет о серии скандалов вокруг социальной сети – от вмешательства в американские выборы до утечки данных десятков миллионов пользователей.
Как отмечает издание, отношения между Цукербергом и независимыми акционерами становятся все более напряженными. На одной из встреч основателя социальной сети даже обозвали диктатором. В то же время эксперты считают, что смена руководства Фейсбука в ближайшее время маловероятна.
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 20:11
Марик-дурачок никак не может повзрослеть.
ze_danil 27 июня 2018 | 20:16
blinorozhiy_chmo: во-во
был бы взрослым - работал бы кремлеботом и писал на эхе каментики 11-рублёвые
m_doc 27 июня 2018 | 20:18
ze_danil: Главное, что ты по велению души идиотничаешь. И ведь получается!:)
hastings 27 июня 2018 | 20:33
blinorozhiy_chmo: а нет ли тут антисемитизма?
lnmanusnostras1 27 июня 2018 | 20:31
Будет как пашка, займется новым проектом, подкачается, фигню всякую постить начнет!
koshkaedu 27 июня 2018 | 20:35
Губит Марика синдром левизны в капитализме. Синдром "заработал" в Гарварде.