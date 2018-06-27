Представители основного акционера En+ Олега Дерипаски покинули совет директоров компании

Это было сделано в рамках программы, которая должна привести к снятию санкций с холдинга. Дерипаска должен снизить свою долю в En+ так, чтобы она составляла менее половины, и отказаться от влияния на совет директоров. Туда должны войти независимые члены.

Санкции против компании и ее основного акционера были введены еще в апреле. Это привело к падению стоимости акций компаний, которыми владеет Дерипаска.