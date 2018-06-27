Во Владимирской области задержана руководитель регионального управления Росгвардии

Полковника полиции Алфию Мокшину подозревают в получении взятки от подчиненных. Ей грозит до 6-х лет лишения свободы. По данным следствия, деньги она получила через посредника еще в мае. Взамен, как передает Интерфакс, Мокшина обещала, что ее подчиненных не привлекут к дисциплинарной ответственности.