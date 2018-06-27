Во Владимирской области задержана руководитель регионального управления Росгвардии
Полковника полиции Алфию Мокшину подозревают в получении взятки от подчиненных. Ей грозит до 6-х лет лишения свободы. По данным следствия, деньги она получила через посредника еще в мае. Взамен, как передает Интерфакс, Мокшина обещала, что ее подчиненных не привлекут к дисциплинарной ответственности.
Комментарии8
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danko1 27 июня 2018 | 20:14
Изначально было понятно, что Росгвардия - сборище преступников, куда ринулись наркоманы и алкоголики.
Практически половину их отсеяли при наборе, но только тех, кто официально на учете состоял.
Оно и понятно, что нормальные люди не будут выступать против народа, защищая воров во власти.
henry52 27 июня 2018 | 20:15
"Пустяки, дело то житейское!"
croaker 27 июня 2018 | 20:19
Скрепнутые скрепою гвардейцы короля.
ramses333 27 июня 2018 | 20:25
Мокшина обещала...
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Мокша - она и в Росгвардии мокша.
viktorova 27 июня 2018 | 20:32
С предпринимателей и граждан бабки труднее вымогать - надо придумывать что-то. А с таких подчиненных гораздо легче. Сами все придумают.
Гнилая насквозь система.
mihvol_56 27 июня 2018 | 21:05
viktorova:
/Гнилая насквозь система./
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А как м.б. НЕ ГНИЛАЯ системвав НАСКВОЗЬ прогнившей и воняющей на весь мир своим ржавым ЯО - рашке - говняшке?
А как могла возникнуть гнилая рашка, как не на говнообломках СГНИВШЕГО НАСКВОЗЬ сраного совка?
ura_123 27 июня 2018 | 20:33
Есть такая профессия,Родину расхищать... Появилась недавно.
ramses333 27 июня 2018 | 20:36
Именины сердца. Коррупция сжирает защитников коррупции.