Чемпионат мира по футболу распрощался с действующими чемпионами
Сборная Германии проиграла Южной Корее 0:2 и не вышла из группы. Поражение обусловлено тем, что немецкие тренеры готовили команду в отрыве от новых тенденций футбола, — считает спортивный обозреватель «Эха Москвы» Алексей Дурново.
Немецкая сборная впервые в своей истории не смогла пробиться в плей-офф Чемпионата мира.
Комментарии22
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hangman19 27 июня 2018 | 20:07
Жесть, лучше бы Аргентина с никчемной игрой домой поехала. Да этот любитель кокса в вип ложе умотал на очередное бестолковое лечение.
blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 20:09
Немецкие футболисты как были дураками, так ими и остались. И не изменятся уже.
gordy 27 июня 2018 | 20:23
Немецкая надёжность обернулась полной безнадёжностью?
angmarsky 27 июня 2018 | 20:32
hangman19: вот это да. Унылом Месси самое место дома у телика.
oo0oo 27 июня 2018 | 20:07
Дура Меркель умудрилась развалить даже легендарный немецкий футбол.
igorkot____1 27 июня 2018 | 20:13
oo0oo: Ну вот хоть и у местных портянок светлый день хоть выдался. Рады радехоньки, что великая футбольная держава случайно упала в их чан с говном. Ну тяперь у портянов гульба будет. Му-ха-ха.........!!!!!!
shlevet 27 июня 2018 | 20:17
igorkot____1: //...футбольная держава случайно упала в их чан с говном...//
Случайно тебя родили, вперед ногами в чан с говном.
Му-ха-ха....!!!!!
igorkot____1 27 июня 2018 | 20:22
shlevet: Как у тебя пердак то подгорел! Му-ха-ха.....!!!
shlevet 27 июня 2018 | 20:30
igorkot____1: пердак сейчас горит у твоей матери! Му-ха-ха....!!!
andreyoo 27 июня 2018 | 20:23
igorkot____1: случайно упала...
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Не, не случайно.
Про случайно можно в плэй-офф говорить. Тут группа.
mordechay_blinchikof 27 июня 2018 | 20:14
oo0oo
: Ангела Меркель не довольна игрой немецкой сборной: теперь ей точно не придётся ехать в Москву и видеть мерзкую рожу Вована
nitsahon 27 июня 2018 | 20:08
с большой вероятностью ЧМ выиграет Испания...обидно, конечно, что Германия отсеялась на такой ранней стадии...
ну - ничего не поделаешь...
ts 27 июня 2018 | 20:39
nitsahon: Испания? Да её же Россия разобьет в пух и прах 5:0. На этом чемпионате возможно все: даже победа корейцев над немцами...
banyi1 27 июня 2018 | 20:10
Искренне рад! Никогда потомков , создателей газовых камер, за людей считать не буду! При всех их извинениях! Им это ВСЕМ нравилось!
hangman19 27 июня 2018 | 20:15
banyi1: Это вы пропутинских упырей имете ввиду, а чучхела непонятного разлива?
viktorova 27 июня 2018 | 20:14
Жаль, что проиграли немцы...
parasuk_ 27 июня 2018 | 20:15
Говорят, министр обороны польши уже нашел следы клея на подошвах польских футболистов. Интересно, откуда он там взялся :)
ts 27 июня 2018 | 20:41
parasuk_: Не надо было им шлёпать в Солсбери...
hz6691 27 июня 2018 | 20:17
Результат соответствует игре. Обижаться не на кого.
rico67 27 июня 2018 | 20:18
Это что же получается? Мы уже сильнее немцев, раз вышли из группы?)
perestarok 27 июня 2018 | 20:18
"Сборная Германии проиграла Южной Корее 0:2 и не вышла из группы…"
Немцы в России всегда проигрывают. Традиция, однако.
parasuk_ 27 июня 2018 | 20:22
perestarok: Ну это вообще старинная европейская традиция раз в 100 лет собраться всем вместе чтобы получить в рыло от русских