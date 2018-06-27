Чемпионат мира по футболу распрощался с действующими чемпионами

Сборная Германии проиграла Южной Корее 0:2 и не вышла из группы. Поражение обусловлено тем, что немецкие тренеры готовили команду в отрыве от новых тенденций футбола, — считает спортивный обозреватель «Эха Москвы» Алексей Дурново.

Немецкая сборная впервые в своей истории не смогла пробиться в плей-офф Чемпионата мира.