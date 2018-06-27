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Эксклюзив Эха 20:00, 27 июня 2018

Чемпионат мира по футболу распрощался с действующими чемпионами

Сборная Германии проиграла Южной Корее 0:2 и не вышла из группы. Поражение обусловлено тем, что немецкие тренеры готовили команду в отрыве от новых тенденций футбола, — считает спортивный обозреватель «Эха Москвы» Алексей Дурново.

Немецкая сборная впервые в своей истории не смогла пробиться в плей-офф Чемпионата мира.

Комментарии

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hangman19 27 июня 2018 | 20:07

Жесть, лучше бы Аргентина с никчемной игрой домой поехала. Да этот любитель кокса в вип ложе умотал на очередное бестолковое лечение.

blinorozhiy_chmo 27 июня 2018 | 20:09

Немецкие футболисты как были дураками, так ими и остались. И не изменятся уже.

gordy 27 июня 2018 | 20:23

Немецкая надёжность обернулась полной безнадёжностью?

angmarsky 27 июня 2018 | 20:32

hangman19: вот это да. Унылом Месси самое место дома у телика.

oo0oo 27 июня 2018 | 20:07

Дура Меркель умудрилась развалить даже легендарный немецкий футбол.

igorkot____1 27 июня 2018 | 20:13

oo0oo: Ну вот хоть и у местных портянок светлый день хоть выдался. Рады радехоньки, что великая футбольная держава случайно упала в их чан с говном. Ну тяперь у портянов гульба будет. Му-ха-ха.........!!!!!!

shlevet 27 июня 2018 | 20:17

igorkot____1: //...футбольная держава случайно упала в их чан с говном...//
Случайно тебя родили, вперед ногами в чан с говном.
Му-ха-ха....!!!!!

igorkot____1 27 июня 2018 | 20:22

shlevet: Как у тебя пердак то подгорел! Му-ха-ха.....!!!

shlevet 27 июня 2018 | 20:30

igorkot____1: пердак сейчас горит у твоей матери! Му-ха-ха....!!!

andreyoo 27 июня 2018 | 20:23

igorkot____1: случайно упала...
---
Не, не случайно.
Про случайно можно в плэй-офф говорить. Тут группа.

mordechay_blinchikof 27 июня 2018 | 20:14

oo0oo
: Ангела Меркель не довольна игрой немецкой сборной: теперь ей точно не придётся ехать в Москву и видеть мерзкую рожу Вована

nitsahon 27 июня 2018 | 20:08

с большой вероятностью ЧМ выиграет Испания...обидно, конечно, что Германия отсеялась на такой ранней стадии...
ну - ничего не поделаешь...

ts 27 июня 2018 | 20:39

nitsahon: Испания? Да её же Россия разобьет в пух и прах 5:0. На этом чемпионате возможно все: даже победа корейцев над немцами...

banyi1 27 июня 2018 | 20:10

Искренне рад! Никогда потомков , создателей газовых камер, за людей считать не буду! При всех их извинениях! Им это ВСЕМ нравилось!

hangman19 27 июня 2018 | 20:15

banyi1: Это вы пропутинских упырей имете ввиду, а чучхела непонятного разлива?

viktorova 27 июня 2018 | 20:14

Жаль, что проиграли немцы...

parasuk_ 27 июня 2018 | 20:15

Говорят, министр обороны польши уже нашел следы клея на подошвах польских футболистов. Интересно, откуда он там взялся :)

ts 27 июня 2018 | 20:41

parasuk_: Не надо было им шлёпать в Солсбери...

hz6691 27 июня 2018 | 20:17

Результат соответствует игре. Обижаться не на кого.

rico67 27 июня 2018 | 20:18

Это что же получается? Мы уже сильнее немцев, раз вышли из группы?)

perestarok 27 июня 2018 | 20:18

"Сборная Германии проиграла Южной Корее 0:2 и не вышла из группы…"

Немцы в России всегда проигрывают. Традиция, однако.

parasuk_ 27 июня 2018 | 20:22

perestarok: Ну это вообще старинная европейская традиция раз в 100 лет собраться всем вместе чтобы получить в рыло от русских

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