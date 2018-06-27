Общее состояние 25-ти самых богатых семейных кланов мира превышает триллион долларов
На первом месте рейтинга, который составило агентство Блумберг, оказалось семейство Уолтон. Оно владеет сетью магазинов «Уолмарт». По оценке Блумберг, в распоряжении членов этой семьи находится более 150-ти миллиардов долларов.
В этот список не попали те фамилии, состояние которых сосредоточено в руках одного наследника.
Комментарии1
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ura_russians 27 июня 2018 | 19:42
Озвучте весь список, пжлста.
Буши Клинтоны Ротшильды Кэри...