Бывший помощник президента России Владимир Кожин займет кресло в Совете Федерации
Он стал основным кандидатом на пост представителя Москвы в верхней палате российского парламента, — рассказал РБК источник в Совете Федерации и подтвердил собеседник, близкий к мэрии Москвы. Кожин сменит в палате сенатора Владимира Долгих. 93-летний бывший секретарь ЦК КПСС покинет пост после выборов мэра.
В середине июня Кожин не попал в новый состав администрации президента. Ранее он на протяжении многих лет был управляющим делами президента.
Комментарии1
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danko1 27 июня 2018 | 19:39
СФ- сборище бывших высокопоставленных холуёв в почетной отставке.
Но слишком дорогостоящее для налогоплательщиков.