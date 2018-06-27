Бывший помощник президента России Владимир Кожин займет кресло в Совете Федерации

Он стал основным кандидатом на пост представителя Москвы в верхней палате российского парламента, — рассказал РБК источник в Совете Федерации и подтвердил собеседник, близкий к мэрии Москвы. Кожин сменит в палате сенатора Владимира Долгих. 93-летний бывший секретарь ЦК КПСС покинет пост после выборов мэра.

В середине июня Кожин не попал в новый состав администрации президента. Ранее он на протяжении многих лет был управляющим делами президента.