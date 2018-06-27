Анджей Дуда подписал поправки, отменяющие уголовную ответственность за обвинение Польши в причастности к Холокосту

Польский президент подписал этим вечером поправки, которые отменяют уголовную ответственность за обвинение Польши и ее граждан в причастности к Холокосту. Об этом сообщили в канцелярии главы государства Анджея Дуды.

Ранее законопроект поддержали обе палаты польского парламента. За пересмотр нормы закона выступал ряд государств, в том числе Израиль, США и Украина.