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19:31, 27 июня 2018

Анджей Дуда подписал поправки, отменяющие уголовную ответственность за обвинение Польши в причастности к Холокосту

Польский президент подписал этим вечером поправки, которые отменяют уголовную ответственность за обвинение Польши и ее граждан в причастности к Холокосту. Об этом сообщили в канцелярии главы государства Анджея Дуды.
Ранее законопроект поддержали обе палаты польского парламента. За пересмотр нормы закона выступал ряд государств, в том числе Израиль, США и Украина.

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salhomir_murza 27 июня 2018 | 19:39

Будут крупные штрафы вместо уголовного преследования.

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