Анджей Дуда подписал поправки, отменяющие уголовную ответственность за обвинение Польши в причастности к Холокосту
Польский президент подписал этим вечером поправки, которые отменяют уголовную ответственность за обвинение Польши и ее граждан в причастности к Холокосту. Об этом сообщили в канцелярии главы государства Анджея Дуды.
Ранее законопроект поддержали обе палаты польского парламента. За пересмотр нормы закона выступал ряд государств, в том числе Израиль, США и Украина.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
salhomir_murza 27 июня 2018 | 19:39
Будут крупные штрафы вместо уголовного преследования.