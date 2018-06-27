Действующий чемпион мира, сборная Германии, покидает футбольное первенство
Команда так и не смогла пробиться в плей-офф. В третьем матче группового этапа немцы проиграли Южной Корее со счетом 0:2. У подопечных Иоахима Лева таким образом всего лишь 3 очка, в своей группе они заняли последнее, 4-е место.
В другом матче шведы одержали победы над лидером группы, Мексикой, со счетом 3:0. И обе команды в итоге выходят в 1/8 финала Чемпионата мира.
В 9 вечера начнутся игры группы Е. Сербия встречается с Бразилией в Москве на стадионе «Спартак». В Нижнем Новгороде встречаются швейцарцы и Коста-Рика.
Комментарии8
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malinanti 27 июня 2018 | 19:33
Сборная Германии, рыдая, пакует чемоданы.
Чемпионы мира, мля.
Финита ля комедия для задирающих носы.
fresh_breeze 27 июня 2018 | 19:34
Да уж, пичалька.
Не хватало ещё, чтобы саммит ЕС завтра-послезавтра закончился кое для кого в Германии так же печально.
banyi1 27 июня 2018 | 19:36
Я уже знаю, кто в этом виноват ))))
komiccap_nkvd 27 июня 2018 | 19:37
Перед матчем игроков сборной Кореи посетил Путин и провел беседу
r88w556xl4 27 июня 2018 | 19:38
сборная Германии, покидает футбольное первенство
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Облажалось Гестапо.
uhovostro 27 июня 2018 | 19:39
Дас ист фантастишь...
shlevet 27 июня 2018 | 19:40
Как там говорило наше светлолицее - неполживое сообщество: "Это вам не третьи страны подкупать"
krestianin_067rus Михаил Никитин 27 июня 2018 | 19:42
Корея рулит! Молодчаги!