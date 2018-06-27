Действующий чемпион мира, сборная Германии, покидает футбольное первенство

Команда так и не смогла пробиться в плей-офф. В третьем матче группового этапа немцы проиграли Южной Корее со счетом 0:2. У подопечных Иоахима Лева таким образом всего лишь 3 очка, в своей группе они заняли последнее, 4-е место.

В другом матче шведы одержали победы над лидером группы, Мексикой, со счетом 3:0. И обе команды в итоге выходят в 1/8 финала Чемпионата мира.

В 9 вечера начнутся игры группы Е. Сербия встречается с Бразилией в Москве на стадионе «Спартак». В Нижнем Новгороде встречаются швейцарцы и Коста-Рика.