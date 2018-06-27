Кандидат в мэры Москвы журналист Антон Красовский попросился в партию «Единая Россия»

В других политических объединениях сейчас нет никакого смысла, — сказал он в эфире «Эха Москвы».

Ранее Антон Красовский был сотрудником предвыборного штаба Михаила Прохорова на президентских выборах 2012-ого года, а затем Ксении Собчак на выборах 2018-ого.