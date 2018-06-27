Кандидат в мэры Москвы журналист Антон Красовский попросился в партию «Единая Россия»
В других политических объединениях сейчас нет никакого смысла, — сказал он в эфире «Эха Москвы».
Ранее Антон Красовский был сотрудником предвыборного штаба Михаила Прохорова на президентских выборах 2012-ого года, а затем Ксении Собчак на выборах 2018-ого.
Комментарии21
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bond000007 27 июня 2018 | 19:11
Мером один хрен не станет, а вот совесть уже продал.
vasilevich58 27 июня 2018 | 19:16
Существо с пониженной социальной ответственностью!
ts 27 июня 2018 | 19:34
vasilevich58: Вот как низко может пасть человек! Сам в ПЖиВ напросился! Это уже крайняя степень падения...
salhomir_murza 27 июня 2018 | 19:42
vasilevich58:
Эти гомолиберасы все такие. Хочет видимо пролезть в логово врага и развалить изнутри.
sasass 27 июня 2018 | 19:12
Красовский реальный реалист...)))
lion64__2 27 июня 2018 | 19:13
Это правильное решение, Где же ещё кучковаться гомосекам, спидоносцам и прочей шушере?
olegrv 27 июня 2018 | 19:17
Гей есть гей!
grigol331 27 июня 2018 | 19:37
olegrv: Гей есть гей!
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Но не всякий, как Красовский(ая), сразу в обоих смыслах.
bvc1955 27 июня 2018 | 19:20
Сексуальный извращенец стремится стать членом партии политических извращенцев. Все естественно. Владимир Бурсановский.
banyi1 27 июня 2018 | 19:22
Петух ищет хорошего дядю)))
rtov 27 июня 2018 | 19:23
из гея стал пидором..
yuriyp 27 июня 2018 | 19:24
Туда ему и дорога...
orwellianoptimist 27 июня 2018 | 19:25
Стойте, Антон! Вы не так поняли!!! Их "ПИД*РАСАМИ" называют в переносном смысле!
salut__521 27 июня 2018 | 19:26
Заодно пусть попросится фамилию поменять на Крысовский...
kara 27 июня 2018 | 19:26
а ЕР,если возьмет Красовского, усилится?
piccoru 27 июня 2018 | 19:27
Кто бы сомневался, будут потом разъяснения типа: пытался улучшить, хотел принести максимальную
пользу стране, под конец выяснится, что хотел разрушить ее изнутри...
juju11 27 июня 2018 | 19:28
Всегда тошнило от этой сво****.
shlevet 27 июня 2018 | 19:30
Это не тот, который,...?
grigol331 27 июня 2018 | 19:40
shlevet: Это не тот, который,...?
____
Ага, пассивный.
alexisgross_062018 27 июня 2018 | 19:33
Давайте не будем вырывать эти слова из контекста сказанного, по крайней мере до того как услышим или увидим все заявление целиком. А пока Я просто в ахуе ;)) Подскажите где он сделал это историческое заявление ? )))
vladisem 27 июня 2018 | 19:40
сейчас как внедрится во внутренние органы, тогда вы все увидите настоящую МаМу КуЗи. Одним словом, шпиён-извращенец, маму твою.