Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун останется под стражей до 13 августа

Мосгорсуд отклонил сегодня ходатайство адвокатов чиновника, которого обвиняют в превышении полномочий за выделение нескольких земельных участков в 2008м году. Таким образом, решение Басманного суда оставлено в силе. Шестун на заседании Мосгорсуда назвал свой арест незаконным и обвинил в преследовании генерала ФСБ Илью Ткачёва.

Защита предлагала судье отпустить Шестуна под залог или под домашний арест. Адвокаты также представили список поручителей, в нём, в том числе советник главы Чечни Хасан Хакимов. Впрочем, на решение суда это не повлияло. Как и доводы о плохом самочувствии подсудимого и наличии у него пяти детей, трое из них — несовершеннолетние.