Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун останется под стражей до 13 августа
Мосгорсуд отклонил сегодня ходатайство адвокатов чиновника, которого обвиняют в превышении полномочий за выделение нескольких земельных участков в 2008м году. Таким образом, решение Басманного суда оставлено в силе. Шестун на заседании Мосгорсуда назвал свой арест незаконным и обвинил в преследовании генерала ФСБ Илью Ткачёва.
Защита предлагала судье отпустить Шестуна под залог или под домашний арест. Адвокаты также представили список поручителей, в нём, в том числе советник главы Чечни Хасан Хакимов. Впрочем, на решение суда это не повлияло. Как и доводы о плохом самочувствии подсудимого и наличии у него пяти детей, трое из них — несовершеннолетние.
Комментарии2
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danko1 27 июня 2018 | 19:12
То, что многие годы во всех инстанциях признавалась законность выделения земли, то, что подписи его на документах не было, т.к. в отпуске был, значения для НАГЛОЙ фальсификации уголовного дела не имеет, если он выступал против Воробьева и свалок.
Но видно, что совсем нечего предъявить по существу, если старое дело подняли.
И вывод только один можно сделать: в путинской воровской вертикали честным людям места нет.
trans 27 июня 2018 | 19:24
Правосудия у нас нет, есть судебные органы, исполняющие указания власти. Поэтому сфабрикованые дела проходят без проблем. Продолжаем гнить.