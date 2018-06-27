"Путин: Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США".

Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США. Об этом на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном сказал Владимир Путин: «С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. И, надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга».

На встрече обсудили также возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.