Путин: Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США
Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США. Об этом на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном сказал Владимир Путин: «С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. И, надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга».
На встрече обсудили также возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.
Комментарии34
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ze_danil 27 июня 2018 | 19:10
у всего есть цена - смотрим чем пожертвует Вощдь, какую скрепу отдаст на растерзание бездуховным америкосам
danko1 27 июня 2018 | 19:15
ze_danil: Наглое враньё конченного лжеца и международного преступника.
Не могут желать хороших отношений те, кто грозит США ядерным пеплом покрыть и Флориду новыми ракетами уничтожить.
Ничего, кроме создания врагов повсюду,питерский гопник, угрожающий, что привык бить первым, сделать не способен.
hastings 27 июня 2018 | 19:24
danko1: так это когда было и вообще все всё не так поняли.
romashka__ 27 июня 2018 | 19:24
Восстановить отношения с США ?
Бред.
hastings 27 июня 2018 | 19:27
romashka__: Восстановление отношений не выгодно только Украине!
romashka__ 27 июня 2018 | 19:36
hastings: Выгодно, но нереально. Речь не о личных отношениях пу с трампом.
zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:30
romashka__: Бред - это власть в России в ваших руках. Всё остальное реально, даже поражение твоей Гейрмании от азиатов.
luger_max_otto 27 июня 2018 | 19:28
Почему же. Если международный преступник окажется в клетке по соседству с подельниками- все возможно.
hastings 27 июня 2018 | 19:19
ze_danil: Просто Путин всегда за мир и готов к диалогу и всепрощению...Святой человек.
ura_123 27 июня 2018 | 19:25
hastings: В смысле-хоть святых выноси?
zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:32
ura_123: Нет, ямы для хохлосранцев
fig__vvam 27 июня 2018 | 19:26
hastings: Россия никогда не стремилась к конфронтации.
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И это верно. Просто гадила потихоньку в карман.
А когда это заметили и ответили завопила "За что?"
так что Путин может и готов простить себя, но США не готовы.
Требуют деятльного раскаяния.
И сначала уй
testmeter 27 июня 2018 | 19:24
ze_danil: После встречи с Кин Чен Ыном договорились о ликвидации ядерных полигонов и об объединении двух Корей, а с Вов Пут Ином наверное побеседуют о возвращении Новомонголии в родную гавань
vincenttt 27 июня 2018 | 19:14
Да кто ж тебе, гопник мешает это сделать?!...Только ты сам!..Выводи своих вояк узколобых из Крыма, лугандонии и из Сирии и восстанавливай!
zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:34
vincenttt: Хрен майданутым бандеровцам. Только братские ямки вам. А там и договорятся.
sasass 27 июня 2018 | 19:14
Наконец-то понял , что этому режиму кранты без США ....
archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 19:30
sasass: " понял , что этому режиму кранты без США .... "
ничего он не понял, ему для себя и его дружбанов на оставшийся век хватит, остальные его не интересуют.
цель другая - договориться легализовать в США и ЕС наворованное в РФ, чтобы без помех пользоваться этим за рубежом РФ
ну, и амбиции, разумеется - чтобы с ним запад ручкалися, заискивающе улыюаясь и просил разрулить то там, то здесь, а он бы писал на бумажке цифирки - сколько за это ему надо занести баблосов - в общем, как в Питере, когда он ураганил там в "лихие 90-е"
на большее оно мыслить не способно
а! забыл - ещё оно Нобелевскую хочет за миротворчество
kapkina 27 июня 2018 | 19:14
Не получиться - у путинской элиты ценности н5 совпадают с развитыми демократиями. Олигахами в США не станешь если ты с президентом в одном дачном кооперативе отдыхал или поваром прислуживал
krs_sk 27 июня 2018 | 19:27
kapkina: Ценности у них вполне традиционные, уголовные ) куда уж бездуховным пиндосам...
pulalala 27 июня 2018 | 19:15
утин снюхался с пиндосом.
засиделся в невестах.
хочет отношений.
bond000007 27 июня 2018 | 19:18
Необходимо: 1. восстановить полноценные отношения между Россией и США ,2. создать новые рабочие места, 3.увеличить социальные выплаты (пенсии, дотации и пр.); 4. Ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет.............. и т.д, бла-бла-бла.
tks 27 июня 2018 | 19:19
Благи потуги Адепта Ада ;)))
chapter_2 27 июня 2018 | 19:20
В.Путин надеется, что лучи, ярко освещающие Д.Трампа, попадут и на него.
blahovdav 27 июня 2018 | 19:22
Афигеть! Плешивый хочет полноценных отношений Как с Турцией? Нож в жо..спине, из жо.. спины, в, из...Со спонсорами терроризма, как хрюкают путлеровские свинки??? С теми, кто отправляет оружия для распятия русских младенцев Лугандонии??? Как же так, портянычи??
zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:37
blahovdav: Нет, кретин, как с Китаем. А вам ямки от бойцов ЛНР и ДНР.
sanruso 27 июня 2018 | 19:23
"Путин: Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США".
Зачем?
Ты же крутой парень Володя.
krs_sk 27 июня 2018 | 19:24
А зачем? по моему, и так всех устраивает )
ihor_syvoryj 27 июня 2018 | 19:27
И говорит Болтону Путин человеческим голосом:
"Мне всю жизнь не везло. Не может пепелац на Землю попасть, и хватит трепаться, ясно? Пошли планету делить!"
bigmaikl 27 июня 2018 | 19:30
Отдай Крым!
Верни Лугандонию!
Кто начал?
man_from_sobibor 27 июня 2018 | 19:31
"Россия никогда не стремилась к конфронтации." ..не припомню , чтобы пахан с кем либо когда либо был так "честен" и "искренен" ..
vserg 27 июня 2018 | 19:34
Вот за кого он держит собеседника?
До Трампа "острой внутриполитической борьбы" в США не было, а отношения уже были ужасны. Ибо: Крым, Донбасс, потом и Сирия...
piccoru 27 июня 2018 | 19:37
Кому необходимо-то ???
Штатам ???
Так они далеко от нашей Верхней Вольты с ядерными ракетами...
Под Трампом трон скоро может зашататься, ему лобызания с плешивым могут очень дорого обойтись...
xuato 27 июня 2018 | 19:39
Иш как запел царь всея, дескать уже он не против, дык уйти с оккупированого Крыма и Донбасса заплати все убытки вот тогда и разговор по душам получится. А до тех пор надо придушить кремлевского соловья разбойника санкциями, и РФ не развалится, и оружие технологичное и дорогостоящее не в силах содержать, что и требуется для национальных интересов США, уже ножек Буша не будет, кушать будут скрепы и ленточки. Ни в коей мере не отпускать удавку иначе медведь шатун может подумать что он всех богаче и умнее и наделать глупостей.
riots 27 июня 2018 | 19:41
Хотите полноценных отношений ? Тогда или США должны начать оккупировать чужие страны или Россия должна прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым. Третьего не дано.