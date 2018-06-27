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19:02, 27 июня 2018

Путин: Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США

Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США. Об этом на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном сказал Владимир Путин: «С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами. Россия никогда не стремилась к конфронтации. И, надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения интересов друг друга».

На встрече обсудили также возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

Комментарии

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ze_danil 27 июня 2018 | 19:10

у всего есть цена - смотрим чем пожертвует Вощдь, какую скрепу отдаст на растерзание бездуховным америкосам

danko1 27 июня 2018 | 19:15

ze_danil: Наглое враньё конченного лжеца и международного преступника.
Не могут желать хороших отношений те, кто грозит США ядерным пеплом покрыть и Флориду новыми ракетами уничтожить.
Ничего, кроме создания врагов повсюду,питерский гопник, угрожающий, что привык бить первым, сделать не способен.

hastings 27 июня 2018 | 19:24

danko1: так это когда было и вообще все всё не так поняли.

romashka__ 27 июня 2018 | 19:24

Восстановить отношения с США ?
Бред.

hastings 27 июня 2018 | 19:27

romashka__: Восстановление отношений не выгодно только Украине!

romashka__ 27 июня 2018 | 19:36

hastings: Выгодно, но нереально. Речь не о личных отношениях пу с трампом.

zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:30

romashka__: Бред - это власть в России в ваших руках. Всё остальное реально, даже поражение твоей Гейрмании от азиатов.

luger_max_otto 27 июня 2018 | 19:28

Почему же. Если международный преступник окажется в клетке по соседству с подельниками- все возможно.

hastings 27 июня 2018 | 19:19

ze_danil: Просто Путин всегда за мир и готов к диалогу и всепрощению...Святой человек.

ura_123 27 июня 2018 | 19:25

hastings: В смысле-хоть святых выноси?

zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:32

ura_123: Нет, ямы для хохлосранцев

fig__vvam 27 июня 2018 | 19:26

hastings: Россия никогда не стремилась к конфронтации.
-------------------
И это верно. Просто гадила потихоньку в карман.
А когда это заметили и ответили завопила "За что?"
так что Путин может и готов простить себя, но США не готовы.
Требуют деятльного раскаяния.
И сначала уй

testmeter 27 июня 2018 | 19:24

ze_danil: После встречи с Кин Чен Ыном договорились о ликвидации ядерных полигонов и об объединении двух Корей, а с Вов Пут Ином наверное побеседуют о возвращении Новомонголии в родную гавань

vincenttt 27 июня 2018 | 19:14

Да кто ж тебе, гопник мешает это сделать?!...Только ты сам!..Выводи своих вояк узколобых из Крыма, лугандонии и из Сирии и восстанавливай!

zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:34

vincenttt: Хрен майданутым бандеровцам. Только братские ямки вам. А там и договорятся.

sasass 27 июня 2018 | 19:14

Наконец-то понял , что этому режиму кранты без США ....

archibald_dandy_esquire 27 июня 2018 | 19:30

sasass: " понял , что этому режиму кранты без США .... "

ничего он не понял, ему для себя и его дружбанов на оставшийся век хватит, остальные его не интересуют.
цель другая - договориться легализовать в США и ЕС наворованное в РФ, чтобы без помех пользоваться этим за рубежом РФ
ну, и амбиции, разумеется - чтобы с ним запад ручкалися, заискивающе улыюаясь и просил разрулить то там, то здесь, а он бы писал на бумажке цифирки - сколько за это ему надо занести баблосов - в общем, как в Питере, когда он ураганил там в "лихие 90-е"
на большее оно мыслить не способно
а! забыл - ещё оно Нобелевскую хочет за миротворчество

kapkina 27 июня 2018 | 19:14

Не получиться - у путинской элиты ценности н5 совпадают с развитыми демократиями. Олигахами в США не станешь если ты с президентом в одном дачном кооперативе отдыхал или поваром прислуживал

krs_sk 27 июня 2018 | 19:27

kapkina: Ценности у них вполне традиционные, уголовные ) куда уж бездуховным пиндосам...

pulalala 27 июня 2018 | 19:15

утин снюхался с пиндосом.
засиделся в невестах.
хочет отношений.

bond000007 27 июня 2018 | 19:18

Необходимо: 1. восстановить полноценные отношения между Россией и США ,2. создать новые рабочие места, 3.увеличить социальные выплаты (пенсии, дотации и пр.); 4. Ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет.............. и т.д, бла-бла-бла.

tks 27 июня 2018 | 19:19

Благи потуги Адепта Ада ;)))

chapter_2 27 июня 2018 | 19:20

В.Путин надеется, что лучи, ярко освещающие Д.Трампа, попадут и на него.

blahovdav 27 июня 2018 | 19:22

Афигеть! Плешивый хочет полноценных отношений Как с Турцией? Нож в жо..спине, из жо.. спины, в, из...Со спонсорами терроризма, как хрюкают путлеровские свинки??? С теми, кто отправляет оружия для распятия русских младенцев Лугандонии??? Как же так, портянычи??

zmeelov_1 27 июня 2018 | 19:37

blahovdav: Нет, кретин, как с Китаем. А вам ямки от бойцов ЛНР и ДНР.

sanruso 27 июня 2018 | 19:23

"Путин: Необходимо восстановить полноценные отношения между Россией и США".
Зачем?
Ты же крутой парень Володя.

krs_sk 27 июня 2018 | 19:24

А зачем? по моему, и так всех устраивает )

ihor_syvoryj 27 июня 2018 | 19:27

И говорит Болтону Путин человеческим голосом:
"Мне всю жизнь не везло. Не может пепелац на Землю попасть, и хватит трепаться, ясно? Пошли планету делить!"

bigmaikl 27 июня 2018 | 19:30

Отдай Крым!
Верни Лугандонию!
Кто начал?

man_from_sobibor 27 июня 2018 | 19:31

"Россия никогда не стремилась к конфронтации." ..не припомню , чтобы пахан с кем либо когда либо был так "честен" и "искренен" ..

vserg 27 июня 2018 | 19:34

Вот за кого он держит собеседника?
До Трампа "острой внутриполитической борьбы" в США не было, а отношения уже были ужасны. Ибо: Крым, Донбасс, потом и Сирия...

piccoru 27 июня 2018 | 19:37

Кому необходимо-то ???
Штатам ???
Так они далеко от нашей Верхней Вольты с ядерными ракетами...
Под Трампом трон скоро может зашататься, ему лобызания с плешивым могут очень дорого обойтись...

xuato 27 июня 2018 | 19:39

Иш как запел царь всея, дескать уже он не против, дык уйти с оккупированого Крыма и Донбасса заплати все убытки вот тогда и разговор по душам получится. А до тех пор надо придушить кремлевского соловья разбойника санкциями, и РФ не развалится, и оружие технологичное и дорогостоящее не в силах содержать, что и требуется для национальных интересов США, уже ножек Буша не будет, кушать будут скрепы и ленточки. Ни в коей мере не отпускать удавку иначе медведь шатун может подумать что он всех богаче и умнее и наделать глупостей.

riots 27 июня 2018 | 19:41

Хотите полноценных отношений ? Тогда или США должны начать оккупировать чужие страны или Россия должна прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым. Третьего не дано.

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