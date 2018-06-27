Пожарные потушили возгорание в столичном торговом центре «Атриум»

По предварительным данным, горела утеплитель под кровлей здания.

Площадь огня в «Атриуме» оказалась относительно небольшой: 10 кв.м. Пожар удалось потушить менее, чем за полчаса. За это время удалось вывести на улицы до трех тысяч человек, сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МЧС. Там отметили, что в торговом центре сработали все системы противопожарной защиты, передает ТАСС. Сейчас пожарные, по словам источников информагентств в экстренных службах, продолжают тушить уже лишь тлеющие участки под крышей «Атриума». Причина возгорания при этом пока что не называется. Эвакуация, между тем, проходила спокойно: по крайней мере, об этом говорят видео нескольких очевидцев в соцсетях. При этом заметно, что большая толпа людей довольно медленно спускалась по эскалаторам на первый этаж, создавая толкучку.

Центр организации дорожного движения призывает автомобилистов объезжать район Курского вокзала, близ которого находится торговый центр «Атриум».